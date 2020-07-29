Користувач Reddit AnbuDaddy6969 розповів, що отримав пропозицію руки і серця від своєї дівчини. Під його публікацією чоловіки, в житті яких був такий же досвід, почали ділитися своїми історіями.

Пост набрав за два дні 700 коментарів. За словами AnbuDaddy6969, він сам готувався покликати свою дівчину заміж і навіть купив кільце, однак вона його випередила і перша зробила пропозицію, пише Lenta.ru.

Zalminen з Фінляндії розповів, що перебував у стосунках на відстані. Він також планував зробити дівчині пропозицію, тому хотів влаштувати квест, у кінці якого мав подарувати обручку. Проте у Фінляндії 29 лютого – це день, коли жінці можна самій запропонувати чоловікові укласти шлюб. Саме 29 лютого дівчина Zalminen зробила йому пропозицію, на яку він погодився.

Як дівчата робили чоловікам пропозицію руки й серця: цікаві історії Womanday.in.ua

Користувач LunaticSongXIV розповів, що вони з дівчиною прогулювалися, і вона сказала: "Нам треба одружитися". На наступний день вони подали заяву, церемонія була призначена через два тижні. В день весілля співробітник, який повинен був зареєструвати шлюб пари, забув про все і пішов з роботи. А Grouchy-Painter отримав пропозицію в текстовому повідомленні від дівчини, яка через кілька місяців кинула його і оголосила себе лесбіянкою.

Real_Lumen згадав, що йому зробила пропозицію дівчина, з якою він зустрічався всього один раз. Хлопець допомагав їй записати музичний альбом, при цьому вона його зовсім не вразила. Через деякий час дівчина в одному з повідомлень запропонувала одружитися, аргументувавши це тим, що вони можуть стати "найкращою в історії парою, яка пише пісні". Проте користувач відмовився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 62-річний голлівудський актор шведського походження Дольф Лундгрен зробив пропозицію своїй 24-річній дівчині Еммі Крокдал.