Як боротися з депресією: 4 простих поради психолога
Причинами клінічної депресії можуть бути тривалий тиск з боку батьків, незакінчена сепарація (залежність від батьків) і невпевненість у собі.
Так, часто людина прагне задовольняти потреби інших людей, забуваючи про власні, вважає психолог Олександр Шахов. У своєму Instagram фахівець навів кілька порад щодо боротьби з депресією.
1. Режим дня
Розпорядок дня вкрай важливий для психічного та фізичного здоров'я. При недотриманні режиму психіка накопичує тривогу і занепокоєння, які, в свою чергу, призводять до безсоння.
Для здорового сну вночі варто скористатися техніками медитації, релаксації, бажано не сидіти ввечері в соцмережах.
2. Здорове харчування
Здоровий раціон, що включає необхідну кількість корисних речовин, також дуже важливий для психічного здоров'я.
3. Фізична активність
Обов'язково включіть фізичну активність в свій розпорядок дня, нехай це буде хоча б півгодинна прогулянка швидким кроком.
4. Допомога психолога
Якщо не виходить справитися з депресією самостійно, варто звернутися за допомогою до психолога, щоб розібратися в причині проблеми і звільнитися від внутрішнього тиску.
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