Як боротися з депресією: 4 простих поради психолога

Часто людина прагне задовольняти потреби інших людей, забуваючи про власні. Фото: unsplash.com

Причинами клінічної депресії можуть бути тривалий тиск з боку батьків, незакінчена сепарація (залежність від батьків) і невпевненість у собі.

Так, часто людина прагне задовольняти потреби інших людей, забуваючи про власні, вважає психолог Олександр Шахов. У своєму Instagram фахівець навів кілька порад щодо боротьби з депресією.

1. Режим дня

Розпорядок дня вкрай важливий для психічного та фізичного здоров'я. При недотриманні режиму психіка накопичує тривогу і занепокоєння, які, в свою чергу, призводять до безсоння.

Для здорового сну вночі варто скористатися техніками медитації, релаксації, бажано не сидіти ввечері в соцмережах.

Розпорядок дня вкрай важливий в боротьбі з депресією Фото: unsplash.com

2. Здорове харчування

Здоровий раціон, що включає необхідну кількість корисних речовин, також дуже важливий для психічного здоров'я.

3. Фізична активність

Обов'язково включіть фізичну активність в свій розпорядок дня, нехай це буде хоча б півгодинна прогулянка швидким кроком.

Якщо не виходить справитися з депресією, зверніться до психолога Фото: unsplash.com

4. Допомога психолога

Якщо не виходить справитися з депресією самостійно, варто звернутися за допомогою до психолога, щоб розібратися в причині проблеми і звільнитися від внутрішнього тиску.

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