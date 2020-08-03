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Як боротися з депресією: 4 простих поради психолога

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Психологія
1,4 т.
Часто людина прагне задовольняти потреби інших людей, забуваючи про власні

Часто людина прагне задовольняти потреби інших людей, забуваючи про власні. Фото: unsplash.com

Причинами клінічної депресії можуть бути тривалий тиск з боку батьків, незакінчена сепарація (залежність від батьків) і невпевненість у собі.

Так, часто людина прагне задовольняти потреби інших людей, забуваючи про власні, вважає психолог Олександр Шахов. У своєму Instagram фахівець навів кілька порад щодо боротьби з депресією.

1. Режим дня

Розпорядок дня вкрай важливий для психічного та фізичного здоров'я. При недотриманні режиму психіка накопичує тривогу і занепокоєння, які, в свою чергу, призводять до безсоння.

Для здорового сну вночі варто скористатися техніками медитації, релаксації, бажано не сидіти ввечері в соцмережах.

Розпорядок дня вкрай важливий в боротьбі з депресією

Розпорядок дня вкрай важливий в боротьбі з депресією Фото: unsplash.com

2. Здорове харчування

Здоровий раціон, що включає необхідну кількість корисних речовин, також дуже важливий для психічного здоров'я.

3. Фізична активність

Обов'язково включіть фізичну активність в свій розпорядок дня, нехай це буде хоча б півгодинна прогулянка швидким кроком.

Якщо не виходить справитися з депресією, зверніться до психолога

Якщо не виходить справитися з депресією, зверніться до психолога Фото: unsplash.com

4. Допомога психолога

Якщо не виходить справитися з депресією самостійно, варто звернутися за допомогою до психолога, щоб розібратися в причині проблеми і звільнитися від внутрішнього тиску.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як побороти дратівливість: найкращі поради психологів.

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