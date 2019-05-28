Вперше в Ірпені відбувся масштабний жіночий форум "Я - Щаслива"

24 травня в конференц-холі "Ірпінь" відбувся масштабний жіночий форум "Я – Щаслива" за ініціативи Ірини Сисоєнко.

"Більше 300 жінок України, серед яких психологи, лікарі, підприємці і політики прийшли поспілкуватися на тему жіночого щастя, як бути успішною в кар'єрі і при цьому бути щасливим в сім'ї. Метою нашого форуму було створення унікального простору для жіночого спілкування на теми, які цікаві і важливі кожній жінці ", - зазначила заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко.

Кожна людина хоче бути щасливою, але мати справжнє жіноче щастя вдається не всім. Формула жіночого щастя для кожної жінки своя, але всі ми однаково мріємо про любов чоловіка і дітей, про успішну кар'єру, про вічну молодість і красу, про великі можливості.

Анастасія Попсуй розповіла секрети мерських пристрастей і як молодій жінці керувати містом.

Ірина Скрипник поділилася в своєму виступі про сімейний справі з дочкою, як ростити дітей на своєму прикладі і дати їм путівку в життя добре або погано. Дві жінки - професіонали однієї справи!

Світлана Свердликове розповіла про правильне досягнення цілей саме по-жіночому, про соціальну та сімейної реалізацію сучасної жінки, причини і наслідки неправильного життєвого вибору. Про те, як жінці навчитися правильно визначати свої цілі і завдання в певний момент часу, як стати щасливішим тут і зараз, в момент кожного свого вибору. Як поєднати багато в своєму житті - сім'ю, особистий розвиток, бути привабливою і чарівною.

Оксана Диптан розкрила форми переконань, які формують нашу ієрархію цінностей, а також про роль сексу у відносинах.

Ірина Бойко порадила жінкам, як досягати поставлених цілей, любити себе як вести себе у взаєминах з чоловіком.

Тетяна Шевчук розповіла все про інтимну сферу жінки, про жіночому організмі, як розуміти, приймати і любити себе, як подружитися зі своїми гормонами. Також про інтимне естетики та сексуальності в різні життєві періоди і формулою жінки - здоров'я, материнство, секс, антиейджинг.

Роза Аль-Намрі неперевершена ведуча заходу говорила з жінками про сімейні цінності, як ключ до успіху на обраному шляху.

Жіночий форум "Я - Щаслива" був благодійним заходом, де кожен учасник міг внести свій фінансовий внесок у відновлення реанімаційного відділення Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені А.М. Лук'янової НАМН України, тим самим внести частинку добра для дітей!

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