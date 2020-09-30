Вчені визначили, які чоловіки найчастіше зраджують

Ольга Веркалець Психологія 03:20, 30.09.2020

Вчені з Інституту економіки Великобританії визначили, що зрада чоловіків пов'язана з рівнем їхнього інтелекту.

Науковці провели дослідження і з'ясували, що більшість "гулящих" чоловіків мають низький показник IQ, пише П'ятий канал.

"Мозок розумного чоловіка ухвалює рішення на користь вірності. Даний варіант спілкування з протилежною статтю доставляє найменшу кількість стресу організму", – пояснили вчені.

Зрада чоловіка залежить від рівня інтелекту.
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Крім того, на думку експертів, чоловіки з високим рівнем інтелекту здатні усвідомити, що моногамні стосунки вигідніші, ніж полігамні, зокрема, з фінансової точки зору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог Олександр Шахов перерахував найпоширеніші помилки чоловіків у стосунках, які часто стають причиною того, що жінка непокоїться, злиться або просто йде.⠀

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