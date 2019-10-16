Під час знайомства з привабливими жінками у чоловіків відбувається такий же викид гормонів, як у момент стрибка з парашутом. Це може навіть призвести до виникнення серцевого нападу.

До такого висновку прийшли іспанські вчені, написало видання "Лайф" із посиланням на Еlsevier. Йдеться про гормон під назвою кортизол.

Психологи впевнені, що найбільша проблема полягає саме в низькій самооцінці чоловіків, які вважають себе недостатньо привабливими. До цього додається ще й відсутність навичок спілкування з жінками гарної зовнішності, боязнь насмішок або попередні невдалі стосунки.

Вчені розкрили секрет знайомств чоловіків із жінками

Згодом проблема з психологічного рівня переходить на фізичний. Тому, коли чоловік опиняється перед жінкою, яка йому подобається, він нервується, червоніє та заїкається.

Все це відбувається через велику кількість хімічних речовин, які мозок виділяє під час сильного емоційного збудження. За деякими ознаками такий стан може бути пов'язаним із невротичним.

Сексопатологи пояснили, що, якщо людина вчасно не звернеться до лікаря, невротичні ситуації можуть довести до крайнощів. На погіршення ситуації впливає низка факторів, зокрема інформаційна щільність, неправильний спосіб життя й алкоголь.

Все це підриває здоров'я людей з фобіями, вони втрачають контроль над собою і часто стають агресорами та насильниками.

За словами фахівців, також великою проблемою чоловіків у сучасному світі є суперництво з жінками, які в процентному відношенні більш гнучкі, схильні до підлаштування під обставини і стають у багатьох сферах успішнішими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, блогер Марсело Морено розповіла, що ненавидять чоловіки в жінках "за сорок".

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