Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Психологія

Вчені назвали основний спосіб знайти любов

512 Читати матеріал російською

Більша частина пар у США познайомилися через інтернет, зокрема, на сайтах знайомств.

Про це свідчать результати дослідження американських соціологів зі Стенфордського університету, передає Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вчені хотіли знайти основний спосіб знайомства подружжя в сучасному світі, при цьому вони зосередилися виключно на гетеросексуальних парах. Експерти порівняли опитування американців, проведені серед 4002 учасників у 2009 році, а також 3510 осіб у 2017 році.

Новини
Вічне кохання існує: у США чоловік і дружина прожили 71 рік разом і померли в один день

Ілюстрація. Закохана пара

Ілюстрація. Закохана пара

pexels.com

До дев'яностих років, коли інтернет-технології тільки почали проникати в життя більшості, люди найчастіше знайомилися зі своїми другими половинами через спільних друзів. Після початку двохтисячних ситуація змінилася.

Вчені назвали основний спосіб знайти любов

pnas.org

Складений вченими графік показує частки знайомств залежно від року: в мережі (червона лінія), барі чи ресторані (фіолетова лінія), через друзів (синя лінія з квадратними відрізками), на роботі (зеленим), через сім'ю (чорним), у школі (бордовим), коледжі (тонка синя лінія з круглими відрізками), церкві (тонка зелена лінія) або по сусідству (переривчаста синя лінія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог розповіла, чим відрізняються сім'ї в Україні на Заході.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "Дослідження вчених" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Дослідження вчених
Місце
США
Теги
Відносини любов сайти знайомств интернет соцмережі дослідження
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...