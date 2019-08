Вчені назвали основний спосіб знайти любов

Більша частина пар у США познайомилися через інтернет, зокрема, на сайтах знайомств.

Про це свідчать результати дослідження американських соціологів зі Стенфордського університету, передає Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вчені хотіли знайти основний спосіб знайомства подружжя в сучасному світі, при цьому вони зосередилися виключно на гетеросексуальних парах. Експерти порівняли опитування американців, проведені серед 4002 учасників у 2009 році, а також 3510 осіб у 2017 році.

Ілюстрація. Закохана пара pexels.com

До дев'яностих років, коли інтернет-технології тільки почали проникати в життя більшості, люди найчастіше знайомилися зі своїми другими половинами через спільних друзів. Після початку двохтисячних ситуація змінилася.

pnas.org

Складений вченими графік показує частки знайомств залежно від року: в мережі (червона лінія), барі чи ресторані (фіолетова лінія), через друзів (синя лінія з квадратними відрізками), на роботі (зеленим), через сім'ю (чорним), у школі (бордовим), коледжі (тонка синя лінія з круглими відрізками), церкві (тонка зелена лінія) або по сусідству (переривчаста синя лінія).

