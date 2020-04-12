Вчені назвали ідеальний вік для шлюбу

Марія Дідик Психологія 12:15, 12.04.2020 Оновлено: 12:30, 12.04.2020

Група вчених під керівництвом доктора Ніколаса Вольфінгера, визначила найбільш оптимальний вік для вступу в шлюб.

Дослідники проаналізували тисячі особистих анкет і провели опитування серед сімейних пар різного віку, пише Cosmopolitan.

Ідеальним віком для створення сім'ї й укладення шлюбу є вік від 28 до 32 років. Люди, які одружилися в цьому віці, як правило, більш щасливі у шлюбі, а відсоток розлучень серед них найнижчий.

Розлучаються найчастіше пари, які одружилися в 18-20 років або ближче до сорока років. Це обумовлено тим, що молоді люди не мають життєвого досвіду і сприймають стосунки з юнацьким максималізмом.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у США соціологи визначили вік, в якому чоловіки і жінки найбільш привабливі для протилежної статі.

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