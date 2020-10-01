Идеальные картинки в соцсетях, богатые и знаменитые селебрити, успешные друзья – по сравнению с ними вы просто… Стоп! Дело не в том, что вы недостаточно хороши. А в том, что сравниваете себя с другими. Как перестать это делать и начать наслаждаться собой и жизнью?

ЦЕНИТЕ СВОЮ УНИКАЛЬНОСТЬ. Ваши черты характера, ваша внешность, ваш темперамент составляют сложнейшую комбинацию. Она уникальна и неповторима. Она гармонична и согласована. И именно она и делает вас тем человеком, которым вы являетесь. Если бы волшебник Гудвин вдруг подарил вам любое качество, которое вы только захотели бы, то, во-первых, вы уже не были бы собой. А во-вторых, могли бы попросту с ним не справиться. Ведь получив смелость, но не имея острых клыков, можно очень пожалеть.

НЕ СМОТРИТЕ НА ДРУГИЕ СФЕРЫ. Нет смысла равняться на голливудских звезд или яппи с Уолл-стрит, если вы никогда не ставили цель стать актером или биржевым маклером. Вы же не впадаете в депрессию при мыслях об Александре Македонском? Вероятно, потому что никогда всерьез не думали о завоевании мира. Когда снова захотите сравнить себя с кем-то из другой сферы, напомните себе, что вы даже не пытались достичь там каких-либо результатов! А если бы попытались – кто знает, что бы из этого вышло.

НЕ ОБЕСЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ. Вышеупомянутые голливудские актеры померкнут, если начнут сравнивать себя с нобелевскими лауреатами. А нобелевские лауреаты пойдут курить в сторонку, если решат померяться милосердием с монахами. Сравнение способно обесценить самые крутые достижения. Отнеситесь с уважением к себе и взгляните объективно на то, чего вам уже удалось добиться.

СРАВНИВАЙТЕ СЕБЯ С СОБОЙ. Известная, но почему-то не применяемая фраза. Когда в последний раз вы сравнивали себя с собой на заре карьеры? в старших классах? в самом юном возрасте? Задумайтесь, как вы изменились с тех пор! Сколько опыта получили, сколько знаний усвоили, сколько уроков вынесли! Не забудьте про свои достижения, про добрые дела, про материальные приобретения… Впечатляет? Если не очень, читайте дальше.

ОБУЧАЙТЕСЬ И ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ. Совсем не смотреть на других невозможно. Ведь тогда вы не смоли бы вписаться в социум. Например, не знали, что нужно носить одежду, улыбаться при встрече, жевать с закрытым ртом... Пример других может не только угнетать. Основная его функция – обучать и вдохновлять. Если хотите достичь успеха (в бизнесе, личной жизни, саморазвитии – не важно), будьте ближе к тем, кому это уже удалось. Обучайтесь и вдохновляйтесь. И вы получите намного больше пользы, чем если будете сокрушаться, что у вас пока не так.

ПОВЫШАЙТЕ САМООЦЕНКУ. Любите себя, верьте в себя, следуйте своему пути. Есть множество техник, помогающих начать это делать. Я делюсь ими на своей странице в Instagram и применяю на личных консультациях. Если у вас будет адекватная самооценка, то не зависимо от внешних факторов вы будете чувствовать себя в порядке. А успехи других будут вызывать у вас восхищение.

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