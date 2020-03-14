У самому розквіті: названий вік, у якому чоловіки та жінки найбільш привабливі

У США соціологи визначили вік, у якому чоловіки та жінки є найбільш привабливими для протилежної статі.

Так, фахівці змогли знайти відповідь на це питання, вивчивши дані сайтів знайомств.

При цьому вчені з двох університетів США спробували оцінити привабливість 200 тисяч користувачів таких сайтів, підрахувавши кількість повідомлень, отриманих від представників протилежної статі.

У якому віці чоловіки і жінки найбільш привабливі Pixabay

Це дало можливість дослідникам встановити вік, у якому люди є найбільш привабливими для протилежної статі.

Як виявилося, чоловіки найбільш привабливі для жінок у віці 50 років, а жінки – у 18 років.

Однак не переживайте, навіть якщо ви набагато старші за 18-річних, адже в дійсності самодостатня, цікава та освічена жінка ніколи не залишиться без уваги чоловіків.

У якому віці чоловіки і жінки найбільш привабливі Pixabay

До того ж відзначимо, що, на думку багатьох психологів, в основному люди шукають для стосунків людину такого ж віку, з таким же рівнем фізичної привабливості, освіти і багатьох інших нюансів. Такі стосунки часто бувають міцними і збалансованими.

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