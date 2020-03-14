Головна Новини
14 березня • оновлено в 21:28
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Психологія

У самому розквіті: названий вік, у якому чоловіки та жінки найбільш привабливі

Читати матеріал російською

У США соціологи визначили вік, у якому чоловіки та жінки є найбільш привабливими для протилежної статі.

Так, фахівці змогли знайти відповідь на це питання, вивчивши дані сайтів знайомств.

При цьому вчені з двох університетів США спробували оцінити привабливість 200 тисяч користувачів таких сайтів, підрахувавши кількість повідомлень, отриманих від представників протилежної статі.

У якому віці чоловіки і жінки найбільш привабливі

У якому віці чоловіки і жінки найбільш привабливі

Pixabay

Це дало можливість дослідникам встановити вік, у якому люди є найбільш привабливими для протилежної статі.

Як виявилося, чоловіки найбільш привабливі для жінок у віці 50 років, а жінки – у 18 років.

Однак не переживайте, навіть якщо ви набагато старші за 18-річних, адже в дійсності самодостатня, цікава та освічена жінка ніколи не залишиться без уваги чоловіків.

У якому віці чоловіки і жінки найбільш привабливі

У якому віці чоловіки і жінки найбільш привабливі

Pixabay

До того ж відзначимо, що, на думку багатьох психологів, в основному люди шукають для стосунків людину такого ж віку, з таким же рівнем фізичної привабливості, освіти і багатьох інших нюансів. Такі стосунки часто бувають міцними і збалансованими.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки отримували за зйомки легенди кіно СРСР: Юрій Нікулін, Андрій Миронов, Людмила Гурченко та інші.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Вікова психологія" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
Вікова психологія
Місце
Україна
Теги
сайти знайомств Краса чоловік жінки любов Відносини Психологія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
10
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Все верно, у баб краткий срок годности))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги