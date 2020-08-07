Во-первых, не паниковать! Это УЖЕ случилось, раз вы об этом узнали. Поэтому именно сейчас самое время взять себя в руки и начать трезво думать. Если вы этого не сделаете, то рискуете остаться ни с чем, в буквальном смысле. А еще вдобавок можете стать жертвой манипуляций со стороны своего благоверного, если пойдете "в лоб" в эмоциональную атаку и будете изводить его вопросом "Как ты мог?".

Еще раз. Если вы узнали об измене, значит он смог и это может лишь свидетельствовать о его здоровье и нормальном самочувствии. Но сейчас это точно не предмет для ваших раздумий. Как бы ни было эмоционально тяжело, начните сразу сканировать ситуацию касательно имущественных отношений между вами. Если не начнете сейчас - потом будет поздно.

Для этого вам необходимо задать себе ряд вопросов, ответы на которые помогут разобраться в истинном положении вашего места в вашем же браке, а также обеспечить стабильность завтрашнего дня. Вы же понимаете, что если он уже пошел "налево", то с большой вероятностью он попытается свои похождения сделать максимально комфортными для себя, не особо беспокоясь, что с вами будет завтра.

Итак, вопросы.

1. Кто эта женщина? Важно понять, насколько это вообще возможно, кто она, откуда и для каких целей ей нужен ваш муж? Горевать и плакать будете позже. Сейчас сконцентрируйтесь на том, что кроме вас ваши права в браке никто защищать не будет.

2. Есть ли у вас какие-то изменения в состоянии вашего здоровья? Речь идет о рисках появления болезней, передающихся половым путем.

3. В случае наступления худшего (развод), определить, есть ли у вас финансовая подушка безопасности и насколько она прочна?

4. Что вам необходимо сделать уже сейчас до того, как он понял, что вы знаете, чтобы материально в будущем не зависеть от мужа. А развод, если вы на него решитесь или будете вынуждены это сделать, не отразился на вас (и детях). Отвечая на этот вопрос, вы должны понимать, что речь идет исключительно о защите имущественных прав и если вы не станете отягощать этим вопросом, то потом пеняйте на себя.

5. Если муж решит уйти (не обязательно, чтобы жениться на другой, связь "на стороне" может послужить просто катализатором к такому шагу), то готовы ли вы самостоятельно обеспечить себя, детей, в том числе и нормальными жилищными условиями?

6. Что вы будете делать, если случайно наткнетесь на мужа с любовницей на улице? Лучше продумать заранее свое поведение, чтобы случайная встреча не застала врасплох; чтобы не выглядеть глупо или театрально (неестественно) или не совершать каких-то действий, которые будут унизительны для вас, не говоря уже о том, что можете случайно наговорить чего-то, что впоследствии будет использовано против вас. Это лишь часть вопросов, которые вы можете себе задать, если очутились в подобных обстоятельствах.

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