У мережі показали пари зі спірною зовнішністю: схожі на родичів і закоханих

Є думка, що партнери з часом стають схожими одне на одного, ба більше, подібність вдачі чоловіка та жінки нібито є запорукою гармонійніших і щасливіших стосунків. І поки фахівці-психологи намагаються пояснити цю особливість, молоді люди доводять це своїми фото, на яких вони здаються близнюками.

Серію таких світлин парубків і дівчат, зокрема, публікують у мережі творці Instagram-акаунту "Siblings or Dating?" – "Родичі або закохані?" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Прикметно, що дехто вважає, ніби закохані мають вигляд брата й сестри, бо вони просто дуже багато часу проводять разом. Або ж через надмірне самолюбство вибирають тих, хто дуже схожий на них.

На сторінці "Siblings or Dating?", на яку вже підписалися 292 тисячі користувачів, юзери протягом 24 годин після публікації нового знімка мають можливість вгадати, що об'єднує схожих людей: кохання або родинні зв'язки. Потім адміністратори розкривають правду.

Спробуйте визначити і ви: брат і сестра чи закохані?

Закохані Instagram/siblingsordating

Сестра і брат Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Брат і сестра Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Сестра і брат Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Брат і сестра Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Брат і сестра Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Сестра і брат Instagram/siblingsordating

Брати Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Брат і сестра Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Брат і сестра Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Сестра і брат Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Брат і сестра Instagram/siblingsordating

Сестра і брат Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Сестра і брат Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Закохані Instagram/siblingsordating

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік завжди оцінює жінку очима, і чим далі розвиваються стосунки, тим сильніше він намагається зрозуміти її як людину. Але є речі, які дуже дратують представників сильної статі в жіночому характері.