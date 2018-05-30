"У мене є сили та позиція": Єфросиніна виступила проти домашнього насильства

Відома телеведуча, актриса, модель і філантроп Маша Єфросиніна буде офіційно виступати проти домашнього насильства в Україні, а також представляти інтереси молоді в статусі Почесного Посла Фонду ООН в області народонаселення. Також зірка розповіла про своє ставлення до проблеми насильства в сім'ї.

Зазначимо, подібний статус вперше надано українці для Представництва UNFPA, яке входить в регіон Східної Європи та Центральної Азії. Він передбачає підтримку активностей в області народонаселення, спрямованих, крім боротьби з домашнім насильством, на підтримку гендерної рівності, а також інтересів і можливостей української молоді. Про це розповіли на прес-сніданку, організованому з нагоди надання Єфросиніної статусу Посла ООН. OBOZREVATEL також побував на заході.

"Подорожуючи по містах України, я бачу тисячі жінок на своїх зустрічах і лекіях. З сьогоднішнього дня в партнерстві з Фондом ООН ми в значній мірі розширюємо наші можливості говорити про ці проблеми відкрито і допомагати жінкам відчувати себе більш впевненими", - поділилася Маша.

Маша Єфросиніна Прес-служба UNFPA

Також Єфросиніна додала, що навмисно не планувала співпрацю з ООН і пропозиція стати Послом стала для неї величезним сюрпризом.

"Ще коли я вступала на навчання до університету, ми з моїм батьком мріяли, щоб у майбутньому я працювала з ООН. Звичайно, це в більшій мірі була його мрія, але з віком я зовсім забула про цю ідею. Це не було написано в моїх календарях на 10 років вперед. Але те, що відбувається зі мною протягом останніх двох років (Маша проводить мотиваційні зустрічі, де розповідає їм про те, як стати успішною і обговорює проблеми, з якими стикається більшість сучасних жінок - Ред), а також можливість працювати з настільки великою організацією, дає мені надію на те, що що у нас все вийде", - розповіла телеведуча.

Маша Єфросиніна та представник UNFPA в Україні Каспар Пік Прес-служба UNFPA

"Я намагаюся доносити людям свої моральні позиції, ділюся досвідом, своїм життям. Я розповідаю тільки свою історію, правдиво і дуже щиро. Те, що я бачила в жінках, з якими мені доводилося спілкуватися - це розрив всіх шаблонів про мою аудиторію. Ми живемо під час намальованого життя, коли багато хто намагається показувати своє йогона публіку красивим і безтурботним, але при цьому мені в особисті повідомлення приходять сотні криків про допомогу. Це те, що мене турбує дуже сильно. Я не збираюся зупинятися. Цей статус дуже розширює мої можливості. Те, що мені дано природою - вміти говорити так, щоб почули всі, масштабувати проблеми і допомагати приймати рішення, я буду застосовувати з великою відповідальністю", - підкреслила Маша.

Маша Єфросиніна та представник UNFPA в Україні Каспар Пік Прес-служба UNFPA

"Зі свого боку на найближчий рік я бачу багато просвітницької, інформативної роботи. Я готова за це битися, у мене є сили, є енергія, є позиція. Я дійсно хочу, щоб статистика понад мільйон жінок, які страждають від насильства, знизилася і готова зробити все, що в моїх силах для цього", - зазначила Марія.

Також Маша Єфросиніна поділилася деякими планами на майбутнє.

"У найближчому майбутньому планую відвідати Шелтери - центри реабілітації для жінок, які страждають від насильства. Це величезна проблема. Бувають випадки, коли жінок сильно б'ють вдома і вони змушені звертатися в подібні організації. Вони змушені тікати з дому в пошуках притулку і в таких структурах їм надають допомогу: медичну. психологічну та юридичну. У нас про це мало говорять. Я хочу відвідати ці місця і поговорити з жінками, вони цього потребують. Моя основна функція - давати їм сили і віру в те, що вони можуть вибратися зі своїх проблем. Мені здається, я знаю, що говорити, які слова знаходити для того, щоб вони почали нове життя", - розповіла Маша.

Маша Єфросиніна з сім'єю Прес-служба UNFPA

На заході побував почесний представник UNFPA (United Nations Population Fund) в Україні Каспар Пік.

"У нас попереду багато роботи, адже теми не прості і для України дуже актуальні. Ми дуже раді нашій співпраці з Марією. Віримо, що зараз теми гендерної рівності, домашнього насильства, а також забезпечення потенціалу молодих людей стануть більш обговорюваними і таким чином реальними і видимими для суспільства", - зазначив Пік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, очільник благодійного проекту "Charity Weekend" Маша Єфросиніна разом з українським брендом взуття MARSALA представила нову колекцію жіночого взуття, весь прибуток від продажу якої буде спрямований на благі цілі.