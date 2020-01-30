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30 січня • оновлено в 05:35
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Це вбиває кохання: 6 найбільших помилок, які призводять до розвалу стосунків

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Стосунки в парі – це не тільки кохання й романтика, а й важка щоденна праця. Саме тому багатьом людям не вдається уникнути помилок, які нищать зв'язок з другою половиною.

Так, психологи виділяють найпоширеніші з них: докладніше розповість OBOZREVATEL.

Це вбиває кохання: 6 найбільших помилок, які призводять до розвалу стосунків

pexels.com

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1. Відсутність підтримки

Коли людина відчуває в своєму житті труднощі, дуже важливо, щоб вона відчувала підтримку своєї другої половини. Інакше її буде переслідувати відчуття, що вона самотня.

2. Сприймати стосунки як даність

Подружжя, яке живе разом вже давно, починає помилково вважати, що їхня сім'я і стосунки є даністю. Але іноді слід зупинитися і замислитися: яким було б життя без вашої коханої людини?

Це вбиває кохання: 6 найбільших помилок, які призводять до розвалу стосунків

pexels.com

3. Розповідати про проблеми сім'ї стороннім

Виносячи на обговорення зі сторонніми людьми проблеми вашої родини, можна зруйнувати довіру у стосунках. Ваш партнер може відчути, що більше не може вам довіритися. Ще гірше, якщо ви розповідаєте іншим про недоліки або слабкі сторони коханої людини.

Це можна вважати зрадою: обговорюйте, про що можна говорити, про що ні, і розмовляйте про проблеми партнера лише з ним, або, в крайньому випадку, з фахівцем.

Це вбиває кохання: 6 найбільших помилок, які призводять до розвалу стосунків

pexels.com

4. Сумніватися в коханні партнера

Тривоги і сумніви в стосунках роблять людину жахливо залежною і нав'язливою: не варто постійно випитувати у коханої людини, чи любить вона вас, навчіться бачити це по її вчинках.

5. Бездіяльність або агресивна поведінка

Повна пасивність або, навпаки, агресія поступово розвалюють стосунки. Потрібно вчитися контролювати себе і цінувати людину за її хороші якості.

Це вбиває кохання: 6 найбільших помилок, які призводять до розвалу стосунків

pexels.com

6. Нехтувати коханою людиною

Часто один з двох у подружжі не ставить у пріоритет кохану людину: коли на першому місці –діти, або, наприклад, колеги по роботі, а партнеру відводиться роль другого плану. Насправді це велика помилка – віддати всю увагу іншим і нехтувати своєю другою половиною.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
родина
Місце
Україна
Теги
чоловік жінки любов Відносини Психологія
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