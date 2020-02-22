Це дратує чоловіків: як не можна поводитися з коханим

Часто буває так, що на початку стосунків все легко й ідеально, але з часом жінка починає помічати, що її коханий чоловік начебто втратив до неї інтерес і більше не хоче проводити час разом.

Він не питає про те, як пройшов її день, про що вона думає і чому несподівано змінила зачіску. Чому так буває: OBOZREVATEL пропонує своїм читачкам дізнатися, що злить чоловіків, щоб більше ніколи так не чинити з коханою людиною.

Це дратує чоловіків: як не можна чинити з коханим pixabay.com

1. Надмірна критика

Навіть якщо чоловік у чомусь помилився, не потрібно одразу ж атакувати його критикою. Якщо ви будете надмірно критикувати свого чоловіка, це буде занижувати його самооцінку і незабаром такі стосунки йому обриднуть. Подумайте, може, краще спокійно обговорити всі моменти і розбіжності, щоб всі в результаті залишилися щасливими.

2. Нав'язливість

За своєю природою чоловікові подобається добиватися жінки. Жінка не повинна бути доступною і стежити за обранцем, як за дитиною. Не душіть чоловіка зайвою турботою і любов'ю, це може його відлякати.

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3. Вас не влаштовує ваша зовнішність

Якщо жінка не приймає себе і постійно прагне знайти в собі недоліки, це навряд чи сподобається якомусь чоловікові. Дівчині варто бути впевненою в собі, випромінювати посмішку і щастя. До такої жінки тягнуться не лише чоловіки, а й жінки, це чудовий приклад для наслідування. Добре, якщо ви показали себе так на початку знайомства, але й надалі вести себе відповідно теж дуже важливо.

4. Чоловік не може відчувати себе самим собою

На початку стосунків закохані чоловіки намагаються весь свій час проводити поруч з коханою, але поступово почуття вщухають і кожному потрібен невеликий відпочинок. Чоловікам – в основному, більше, до того ж вони не такі чутливі й емоційні, як представниці прекрасної статі, тому може виникати певне непорозуміння.

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Так, пані можуть проявляти вимогливість, щоб коханий приділяв турботу і увагу ледве не кожен день. Але коли чоловік усвідомлює, що йому треба відгукуватися на будь-яку вимогу дівчини, він поступово починає втрачати інтерес, оскільки намагається підлаштовуватися під неї і не може відчувати себе самим собою.

5. Ви тримаєте дистанцію

Якщо і минулі стосунки були невдалими, це зовсім не означає, що цього разу все повториться. Якщо чоловік стане помічати, що ви тримаєте дистанцію, не підпускаючи його до себе, рано чи пізно йому набриднуть такі стосунки. Ви можете продовжувати боятися і жити на самоті, але можете ризикнути і відчути себе по-справжньому щасливою.

Раніше OBOZREVATEL писав, що був названий несподіваний секрет щасливих стосунків.

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