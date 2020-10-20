Закоханість підкрадається непомітно і накриває мідним тазом неадекватності. Зозулі з-під цього таза відлітають – тільки вперед! Не знаю, як у вас, а у мене в перші дні закоханості раніше завжди був точний план на майбутнє: великий будинок, двоє дітей, поїздки на море ... Слава клімаксу, з віком дітородні функції відключилися, і хоча б планів на дітей вже немає, але моря досі не всохли. Загалом, тільки силища воліщі і тверезість розуму рятують від білоокості і расфокусировки. Рожеві окуляри поміняла на телескоп, щоб розглядати претендента здалеку і в найдрібніших деталях!

Тепер ось я точно знаю, що закоханість, навіть сама взаємна, це не гарантія того, що у першої чашки кави і першого десерту в кафешці буде продовження. Навіть у двадцять першій чашки його може не бути. І взагалі ні тонни кави, ні пуди солі – НЕ мірило надійності відносин.

А що мірило? Хочу поділитися з вами надійними, достовірними ознаками відносин, у яких є майбутнє.

Ознака перша: ви можете зближуватися, а можете на час віддалятися і надавати один одному простір і час для усамітнення та інших зустрічей. Іноді під час закоханості навалює гостра емоційна залежність і бажання злитися з коханим або коханою. Злитися – значить, бути разом завжди, незважаючи на те, що "завжди" не існує, і розлучення іноді буває святом визволення. Часом хочеться заповнити весь свій простір думками, діями і подіями, пов'язаними з новою закоханістю. Це неприборкане бажання іноді призводить до того, що закохана людина намагається заповнити собою весь простір того, в кого він закохується. З цього починається не тільки пекло, але і крах майбутніх відносин. Коли коханому нема чим дихати поруч з вами, крім ваших парфумів, він неминуче почне шукати простір, де багато вільного повітря.

Ознака друга: чесність перед самим собою. Чесність у відносинах – це усвідомлення того, яка ти, що тобі подобається, а що не подобається, чого ти хочеш від відносин, а чого не хочеш. Прагнення відповідати самій собі, а не очікуванням оточуючих – надійна опора для близьких відносин. Наприклад, жінка закохалася в чоловіка, який шукає турботливу домогосподарку, а вона, хоч трісни, терпіти не може метушню біля плити. І щоб зловити його в мережі своєї закоханості, вона починає робити вигляд, що мріє вести кулінарне телешоу, з дитинства обожнює вишукану кулінарію і готова хоч прямо зараз затягнути його до себе на кухню. Це спроба виправдати очікування чоловіки і перестати бути собою. Брехня рано чи пізно виповзе назовні і, як отруйна змія, вб'є відносини. Якщо справжнього бажання стояти біля "вічного вогню", це стане очевидним. Далі – розчарування чоловіка, незадоволена потреба і бажання знайти ту, яка все-таки задовольнить.

Приготуйтеся, зараз я вас здивую! Ви ще вірите в те, що чоловік – голова, а жінка – шия? Тоді можете не сподіватися на здоровий довгостроковий союз. Часи змінилися, і тепер немає архаїчного патріархального поняття "глава сім'ї". З безправної речі домашнього вжитку жінка за 100 років перетворилася в рівноправну громадянку і встала на соціальних сходах поруч з чоловіком. Звичайно, можуть траплятися затримки розвитку і консервативні погляди на відносини. Але в сучасному світі жінка, яка хоче бути за рангом нижче, як шия, але керувати тим, хто вище, як голова, приречена на безрадісний шлюб.

Чому так? Все просто! Управляє той, хто старший, підпорядковується той, хто молодший. І в моделі "шия – голова" жінка фактично виконує роль батька, а чоловік виявляється в ролі дитини. Як правило, такі відносини починаються з цитати "я тебе зліпила з того, що було", а закінчуються вигуками "ти без мене ні на що не здатний". А що ви хочете від хлопчика, який слухається маму? Сучасна жінка стала настільки розвиненою, що може бути в рівних відносинах з чоловіком, а це значить, що у сім'ї дві окремі голови і дві шиї. Це ж набагато крутіше! Отже, третя ознака відносин, у яких є майбутнє - рівність чоловіка і жінки, відмова від спроб керувати вчинками партнера.

Гармонія в парі - це ціла наука. Навряд чи хтось може, покладаючись виключно на особистий досвід проб і помилок за один короткий людський вік осягнути всю багатовікову мудрість, накопичену людством. Набагато простіше прийняти відібрані і найцінніші знання про відносини , щоб самим не ламати дров і не псувати собі карму.