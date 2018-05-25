И снова, здравствуйте, дорогие девушки и женщины!

Хочу с вами сейчас поделиться очень крутыми и волшебными "фишечками", делая которые, вы практически дадите себе 100% гарантию того, что ваш мужчина, муж:

1. Не изменит вам, а будет – верным;

2. Не бросит и не уйдет от вас, потому что вы будете его теплым солнечным светом и чистым воздухом;

3. Не будет поздно приходить домой, засиживаясь в гараже, на работе, в кабаке, командировке, потому что будет желать и хотеть вас всегда, когда он не рядом с вами, поэтому будет "боингом" лететь к вам со скоростью 700 км/час;

4. Не будет лежать на диване, на который со временем улегся, потому что благодаря вам его ум станет гораздо светлее, а разум еще свободнее, поэтому у него появятся, и: новые желания, возможности, идеи, цели, действия, чтобы вас радовать, создавая вам комфорт, уют и блага;

5. Не будет врать вам, потому что захочет быть искренним с вами;

6. Не будет раздражен вами, потому что ощутит вашу нежность и ласку, которая его успокоит;

7. Не будет грубым и критичным к вам, потому что ваша ВЕРА в него даст ему ощутить его важность для вас, без которой мужчина, как рыба без океанской воды. А когда он в океане, для него становится открытой, безграничной, светлой любая его тьма и пространство, откуда он соберет и кораллы для вас, золото и бриллианты достанет со дна, где спят на веки сокрушенные корабли.

Вспомнил сейчас себя маленьким мальчиком, когда был в детском садике. Тогда совершенно неосознанно многие девочки проявляли свою девчачью слабость, при этом, не обучаясь этому (чуть ниже об этом подробно в 3-х фишках).

Заметил, чем старше становились/становятся девушки, тем больше они начали растрачивать эту способность. Этот женский навык, данный девочкам от матушки природы – врожденный. Говоря о слабости, это не в буквальном смысле, что девушка без сил. Это один из контекстов той слабости, где девочка дает возможность мальчику проявить себя, как бы провоцируя его доминировать над собой для своей же безопасности и во благо. Поэтому, женская слабость – это дар от Господа, которая и есть одним из качеств в системе целомудрия женщины. Я таких девушек называю сильными. Понимаю, что с одной стороны "сила" ассоциируется с мужским. Но с другой стороны, речь идет о мудрости, которая имеет женскую природу и энергетику. Это и есть мужественность по-женски.

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Кто из девушек развивает и проявляет в себе мудрость, будет еще более целостной, а значит, и счастливой.

Преданная женщина мудрости, всегда будет мужественной. Нет, нет, это не быть мужиком. Мудрость – это единственная сила, направленная на развитие отношений, которую важно показывать мужчине.

Мудрости (чувствительности, осознанности, любви, смиренности), может, научить сына, мужчину, мужа – лишь только мама, женщина, жена.

Папа учит развивать свою творческую самобытность, ответственность, дисциплину, идейность, целеустремлённость, гибкость и действие.

Эти два подхода мама+папа=развитие без единой динамики ролей, развиваться не смогут.

Когда мама берет на себя роль папы, она не научит мудрости ребенка.

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Когда папа берет на себя роль мамы, он не обучит ребенка ни мужскому, ни тем более женскому.

Да, я немного сделал отступление от главной темы, но думаю, что вам эти мысли понравились. А теперь о главном.

Наверняка вы помните то время, как в детском садике вы могли чем-то расстроиться. Возможно тогда, кто-то вас обидел чем, и вы плакали. Помните, как в эти моменты к вам подходили мальчики, или мальчик, который спрашивал: Что случилось? Почему ты плачешь? Кто тебя обидел?

В эти моменты мальчик проявил свое не безразличие к вам, заботу, внимание, защиту, готовность и действия.

Вы дали ему возможность, и не только ему, показать свою СИЛУ, свою мужественность. После чего ваш спасатель, скорее всего стал вашим другом, и в ваших глазах этот мальчик стал героем для вас, что повлекло и ваше признание к нему и симпатию. В таком дошкольном возрасте девочки, свое признание мальчикам выражают на уровне окружения, поведения и способностей. То есть, девочка может пригласить мальчика поиграть в игру, показывая, что он "свой", а значит, важен для нее, и с доверием к нему.

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У взрослых женщин, как и говорил ранее, этот навык с годами закрывается под замок. Причин тут много, почему это происходит. Кстати, если не прорабатывать эти причины, то безтревожные и удачные отношениях с мужчинами – можно только во сне увидеть. Сейчас скажу одни из основных возможных причин, которые и повлекли психические расстройства у девочки в ее детстве:

- Отсутствие отца в детстве (ушел из семьи, бросил);

- Отец изменял маме, или бил ее, пил;

- Непринятие отца. Отец был или есть, но с ним отношения складывались неблагоприятно, или сейчас складываются почти никак или очень напряжно;

- Неудачные первые отношения с мужчинами;

- Отсутствие доверия к мужчинам.

ОРЕШЕК №1

Не бегите сама себе на помощь! Взрастите у себя новое зерно привычной мысли:

Все мужчины готовы мне помочь, и я с удовольствием их помощь принимаю!

Принимать – это значит, быть внутренне готовой и Благодарной. Но это не значит, как если к вам подойдут, например, 10 мужчин и предложат подвести в аэропорт, вы со всеми 10-ю поедите.

Принятие, не обязывает сразу делать, однако расширяет возможности выбора.

Принимая, можно красиво и Благодарно отказать мужчине (встреча, звонок, смс), чему в том числе, девушки обучаются в моих индивидуальных занятиях для них и консультациях.

ОРЕШЕК №2

Когда вы с мужчиной в добрачных отношениях или вы уже в браке, это фраза вам поможет показать свою мудрость, и тем самым проявить свою слабость перед мужчиной. И самое главное, этим вы покажете мужчине, что он самый лучший и важный для вас:

Дорогой! А ты знаешь, сколько мужчин проявляли свое внимание ко мне, и сколько раз мне предлагали замуж – … Саша, Коля, Игорь? Но, я выбрала только тебя!

ОРЕШЕК №3

Когда у вас с мужчиной был секс, рекомендую вот это сказать после секса:

Ваууууу! Я не могу понять, что со мной! Это ощущение впервые! Такого у меня еще никогда в жизни не было! Дорогой, это ты на меня так повлиял!

Дорогие Девушки и Женщины!

Показывайте нам – мужчинам, нашу силу, нашу важность для вас. Мы вас любим спасать, как в том примере, что я привел из детского садика. Но многие из вас внутренне в себе эту энергетику принятия заблокировали от детских травм, поэтому много женщин в обществе Я САМА да Я САМА.