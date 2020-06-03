ТОП-5 книг з психології для тих, хто не пов'язаний з професією

Гештальт-терапевт Ігор Погодін отримує десятки повідомлень з проханням порадити книги для самостійної роботи над своїм життям. Відразу варто сказати, що професійна допомога психотерапевта завжди ефективніше і безпечніше, якщо у вас дійсно є проблеми.

Але експерт поділився п'ятьма книгами, які вважає найбільш придатними для повсякденного життя:

1. Ерік Берн. "Ігри, в які грають люди"

Автор висловлює свою філософію, яка як раз підходить для повсякденного життя. Він описує сценарій, за яким ми живемо. Ця книга дає вам абсолютно нове уявлення і сприйняття життя. Ви почнете помічати деталі комунікації з оточуючими людьми і зрозумієте, як їх можна поміняти в кращу сторону.

2. Еріх Фромм. "Втеча від свободи"

Дуже глибока, але доступна і зрозуміла книга. Фромм пише простою мовою. Ви зможете без попередньої підготовки зрозуміти матеріал і використовувати викладені рекомендації в своєму житті.

Вважаю цей твір найкращою роботою автора. І, якщо вірити джерелам, саме за неї він був засуджений до розстрілу у фашистській Німеччині. Фромм говорить про свободу і парадоксі. Людина завжди прагне бути вільним, а ставши таким, біжить від неї, тому що свобода обпікає. У книзі він описує ключові способи, які ви використовуєте, щоб втекти від свободи.

3. Карен Хорні. "Невроз і особистісне зростання"

Карен Хорні – історична постать в психотерапії. Вона привернула до себе увагу, ставши по-справжньому великим експертом в епоху, коли цією справою займалися в основному чоловіки. Автор писала багато філософської літератури.

Але книга "Невроз і особистісне зростання" вважаю прикладної. І обов'язковою до прочитання всім, хто хоч якось цікавиться психологією. Карен розповідає, як ми формуємо собі ідеальний образ і як все життя намагаємося побудувати його. Звичайно, так і не досягаючи результату.

4. Зигмунд Фрейд. "Тлумачення сновидінь"

Засновника психотерапії та психоаналізу можна не згадати в цьому списку. Фрейд написав дуже багато книг, більшість з яких здатні повністю змінити ваше свідомість.

"Тлумачення сновидінь" – одна з перших робіт автора, написана ще в 1900-му році. У ній описана одна з найважливіших тем психоаналізу. Фрейд в деталях розповідає, як будуються сновидіння, як вони впливають на вас і так далі.

5. Карл Роджерс. "Клієнт-центрована психотерапія"

Карл Роджерс – одна з ключових фігур в психотерапії. Клієнт-центрована психотерапія – його розробка, докладно описана в цій книзі. Автор розповідає, як формується людина і чому цінності трансформують його. Як в автентичному контакті з психотерапевтом допомогти людині відновити його початкову здатність бути здоровим.

Я регулярно ділюся подібними добірками і в деталях описує кожний книгу на своєму YouTube-каналі. Також щотижня публікую практичні ролики на різні теми психотерапії. Переходьте і дивіться відео.

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