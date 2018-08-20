Тело - единственная возможность психики взаимодействовать с окружающим миром. Ведь тело и чувства переплетены и связаны. Человеческий организм имеет удивительную способность восстановления и саморегуляции. Следовательно, болезнь или симптом - это необходимая реакция организма на определенную ситуацию. Человек болеет, встречаясь с какой-либо опасностью, чужеродной его привычному физическому и психологическому состоянию. С точки зрения медицины это будут вирусы, бактерии, грибковые инфекции. В психологии пусковым механизмом заболеваний выступают стрессовые ситуации, психологические травмы, шоковые события и сильные эмоциональные потрясения. Таким образом заболевание спасает психику. Поэтому не стоит спешить убирать симптом, не прочитав его символического значения.

Симптом имеет вторичную выгоду, обеспечивая определенную безопасность хозяину. Все наверняка знают детский способ избегания контрольных - заболеть, а лучше слечь с температурой накануне этого события. Ребёнок боится, а также недостаточно подготовлен к этому испытанию. Его организм слышит сигнал опасности и работает "во благо". Не самый лучший способ, но действенный. Любой симптом основан на конфликтах между внутренним и внешним. Лучше заболеть чем провалить контрольную работу.

Самое интересное, что организм имеет много сил противостоять острым обстоятельствам внешнего мира, но при повторении этих событий происходит блокировка реагирования в виде симптома. Симптом имеет накопительную природу. Заболевание не всегда происходит сразу, а иногда с отсрочкой во времени - от полугода до года. К примеру, у человека была сильная ссора с мамой в феврале. А в июле проявились боли в сердце. Поэтому при работе с симптомом я проясняю события жизни и отматываю плёнку назад. Не всегда это удается обнаружить сразу, но со временем человек вспомнит былую сложность и заблокированные чувства.

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Я также воспользуюсь знаниями биологии животного мира, чтобы лучше объяснить природу соматических заболеваний.

У животного мира существует 3 реакции на стресс - агрессия (защита/нападение), побег и замирание (иммобилизация). Животное ловко входит и выходит из состояния оцепенения и возобновляет вновь свое агрессивное поведение. У человека реакция иммобилизации происходит не так быстро и не так легко. Личность может быть настолько охвачена страхом и ужасом, что неспособна действовать. Если же организм способен вернуться к реакциям нападения или побега, то травматический опыт не происходит.

Таким образом, психосоматическое заболевание формируется тогда, когда не происходит эмоциональной разрядки. Важно не только чувствовать, но и действовать. Человек выбирает сдерживание и отстранение. Следовательно, напряжение, полученное при опасном взаимодействии, уходит в тело. Тело принимает удар на себя, а точнее в себя.

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Почему так происходит?

Человек игнорирует свои переживания, обращаясь к воле или к самоконтролю. И в этом большая засада. Ведь мы не можем управлять своей вегетативной системой. Потоотделение, сердцебиения, расширение зрачков и другие реакции происходят произвольным путем. В следствии мишенью напряжения и резервуаром чувств выступают наши органы. Там, где тонко, там и рвется. У каждого своя уязвимая система. Органы восприимчивы ко всем изменениям и реакциям, в особенности к тем, которые не завершены. В этом случае симптом выступает - способом примирения с реальностью, с которой так сложно встречаться.

Таким образом, если вы часто болеете и не можете понять причину своих заболеваний, то вам необходима психологическая помощь в исследовании причин своего состояния. Болезни происходят от нехватки опор. Психологическая помощь - это то, что вам необходимо для восстановления своих сил. В любой травме или стрессе человек испытывает одиночество, чувствует себя брошенным на произвол судьбы. Ему нужно найти необходимый ресурс для выхода из затруднительного и невыносимого положения. Защиту своего тела можно вернуть не только с помощью симптомов, а с помощью восстановления остановленной (замершей) энергии.

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Питер Левин - опытный врач и физиолог, в изучении психотравмы пришёл к выводу, что исцеление – это плавное движение человека в вихре эмоций, инстинктов и рациональных мыслей. Гармонизация этой триады (ощущение-чувство-познание), подводит организм к необходимой реакции в ответ на стимул внешней среды.