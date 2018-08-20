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Алла Дашко
Алла Дашко
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Тело болит, значит что-то хранит!

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Тело - единственная возможность психики взаимодействовать с окружающим миром. Ведь тело и чувства переплетены и связаны. Человеческий организм имеет удивительную способность восстановления и саморегуляции. Следовательно, болезнь или симптом - это необходимая реакция организма на определенную ситуацию. Человек болеет, встречаясь с какой-либо опасностью, чужеродной его привычному физическому и психологическому состоянию. С точки зрения медицины это будут вирусы, бактерии, грибковые инфекции. В психологии пусковым механизмом заболеваний выступают стрессовые ситуации, психологические травмы, шоковые события и сильные эмоциональные потрясения. Таким образом заболевание спасает психику. Поэтому не стоит спешить убирать симптом, не прочитав его символического значения.

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О чем говорит симптом?

Симптом имеет вторичную выгоду, обеспечивая определенную безопасность хозяину. Все наверняка знают детский способ избегания контрольных - заболеть, а лучше слечь с температурой накануне этого события. Ребёнок боится, а также недостаточно подготовлен к этому испытанию. Его организм слышит сигнал опасности и работает "во благо". Не самый лучший способ, но действенный. Любой симптом основан на конфликтах между внутренним и внешним. Лучше заболеть чем провалить контрольную работу.

Самое интересное, что организм имеет много сил противостоять острым обстоятельствам внешнего мира, но при повторении этих событий происходит блокировка реагирования в виде симптома. Симптом имеет накопительную природу. Заболевание не всегда происходит сразу, а иногда с отсрочкой во времени - от полугода до года. К примеру, у человека была сильная ссора с мамой в феврале. А в июле проявились боли в сердце. Поэтому при работе с симптомом я проясняю события жизни и отматываю плёнку назад. Не всегда это удается обнаружить сразу, но со временем человек вспомнит былую сложность и заблокированные чувства.

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Голод на любовь

Я также воспользуюсь знаниями биологии животного мира, чтобы лучше объяснить природу соматических заболеваний.

У животного мира существует 3 реакции на стресс - агрессия (защита/нападение), побег и замирание (иммобилизация). Животное ловко входит и выходит из состояния оцепенения и возобновляет вновь свое агрессивное поведение. У человека реакция иммобилизации происходит не так быстро и не так легко. Личность может быть настолько охвачена страхом и ужасом, что неспособна действовать. Если же организм способен вернуться к реакциям нападения или побега, то травматический опыт не происходит.

Таким образом, психосоматическое заболевание формируется тогда, когда не происходит эмоциональной разрядки. Важно не только чувствовать, но и действовать. Человек выбирает сдерживание и отстранение. Следовательно, напряжение, полученное при опасном взаимодействии, уходит в тело. Тело принимает удар на себя, а точнее в себя.

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Грамотная коммуникация в паре

Почему так происходит?

Человек игнорирует свои переживания, обращаясь к воле или к самоконтролю. И в этом большая засада. Ведь мы не можем управлять своей вегетативной системой. Потоотделение, сердцебиения, расширение зрачков и другие реакции происходят произвольным путем. В следствии мишенью напряжения и резервуаром чувств выступают наши органы. Там, где тонко, там и рвется. У каждого своя уязвимая система. Органы восприимчивы ко всем изменениям и реакциям, в особенности к тем, которые не завершены. В этом случае симптом выступает - способом примирения с реальностью, с которой так сложно встречаться.

Таким образом, если вы часто болеете и не можете понять причину своих заболеваний, то вам необходима психологическая помощь в исследовании причин своего состояния. Болезни происходят от нехватки опор. Психологическая помощь - это то, что вам необходимо для восстановления своих сил. В любой травме или стрессе человек испытывает одиночество, чувствует себя брошенным на произвол судьбы. Ему нужно найти необходимый ресурс для выхода из затруднительного и невыносимого положения. Защиту своего тела можно вернуть не только с помощью симптомов, а с помощью восстановления остановленной (замершей) энергии.

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Инструменты понимания в паре

Питер Левин - опытный врач и физиолог, в изучении психотравмы пришёл к выводу, что исцеление – это плавное движение человека в вихре эмоций, инстинктов и рациональных мыслей. Гармонизация этой триады (ощущение-чувство-познание), подводит организм к необходимой реакции в ответ на стимул внешней среды.

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Алла ДашкоАлла Дашко
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