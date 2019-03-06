В наше время достаточно много внимания уделяется внутреннему миру женщин, их реализации, духовному развитию. А для мужчин действует принцип "и сам подтянется". Я с таким подходом не согласна и считаю мужчин не менее благоразумными и стремящимися к своему всестороннему развитию.

Почему многие мужчины ощущают себя нереализованными на свой максимум, встречают доминантных и истеричных женщин (стремящихся руководить их жизнью), ощущают себя некомфортно в обществе умных женщин, предпочитают заводить отношения с глупенькими марионетками, самоутверждаются через количество демонстрируемых денег и любовниц … считают это целью, ищут в этом счастье?

Все сценарии жизни мужчины закладываются у него в подсознании с самого раннего детства. Они основаны на его наблюдениях за жизнью родителей, атмосферы в семье и окружении, но в большей степени зависят от его отношений с мамой. И здесь многие часто входят в заблуждение, думая, что "хорошие отношения с мамой" это "послушный мальчик, довольная мама", и что именно это является гарантом счастья будущего мужчины.

На самом деле "хорошие отношения с мамой" это своевременная сепарация мальчика от мамы, его отделение от нее и ее мнения, его целей от ее желаний. Чем быстрее происходит такое разделение, тем меньше обид будет образовываться между родными людьми. Чем дольше мама доминирует, подчиняет, подавляет сына, тем больше между ними образовывается негативных эмоций (часто совершенно неосознаваемых мальчиком, а в последующем уже и мужчиной). Это происходит всегда и со всеми в подобных ситуациях. При этом любовь к маме не исчезает. Она просто притупляется природным, абсолютно естественным подсознательным стремлением мальчика/мужчины начать отдельную от маминого влияния жизнь.

Но в большинстве случаев начать жить свободно от маминых убеждений, надиктовок и нравоучений не получается. Они остаются осадком в подсознании, ведь были созданы в период детской неосознанности, безвыходности, зависимости от мамы. И огромная часть мужской энергии тратится на борьбу со всем этим. Это порождает обиду на мать. Пока это есть, мужчина подсознательно ощущает себя маленьким подавленным мальчиком, но уже с силой взрослого. Этой силой он распоряжается как маленький обиженный ребенок – агрессивно, неразумно, через разрушение. Всё, чего он достигает по-взрослому, он использует по-детски. Не важно, сколько "взрослых" достижений он делает, сколькими людьми руководит сам. Он постоянно пытается вырваться на свободу от маминого образа, находящего у него в подсознании.

Этот образ перекладывается на остальных женщин. Поэтому у него не складывается гармоничных счастливых отношений и с ними. Каждая женщина в его жизни рано или поздно делает ему больно, не может дать желаемого, порождает холод и безразличие. Ком недовольства и разочарований нарастает. Мешает жить. Заводит в тупик.

Выход – работа с подсознанием, от которого и зависит дальнейшее будущее. Оно ведь уже готово принять перемены в вашу жизнь, сделать её счастливой, наполненной радостью и свершениями. А прийти за помощью – это вовсе не слабость. Это сила и смелость, ответственность за свою жизнь и жизнь близких людей.

Мира и добра вашим сердцам.

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