Если вы вдруг хотите понять (или напомнить себе) – зачем нужен феминизм, то гляньте девочковый ромком восьмилетней давности. Вы не поверите, какое ужасное мнение было о женщинах – причем у самих женщин. Любой ромком (кроме Реальной Любви – он не зашкварный).

Вот из будущего понимаешь, с чем именно боролись феминистки – с мнением (в первую очередь!!!) других женщин о том, что женщина 1) дура (но разбирается в моде), 2) больше всего хочет замуж, 3) верит, что есть идеальный парень, у которого “12 из 10” (в том числе и “игра на сексуальном инструменте” (чо бл*дь?!!!). Такого насмотришься – и вспомнишь, почему твоей (моей) ролевой моделью всегда были гопники.

Это я посмотрела шедевр кино “Бизнес ради Любви”/Beauty & the Briefcase. Искала, понимаете, фильмы о моде. Но как увидела описание (Главная героиня Лэйн проживает в Нью-Йорке, мечтает о настоящей любви и работе в Космополитен. Для этого ей необходимо написать первоклассную статью о любви, но в этот момент она встречает Его - "идеального мужчину", словно из кинофильмов, и девушка влюбляется. Но вскоре героине придется сделать нелегкий выбор между любовью и работой) – не смогла устоять. Все это звучит как настолько ох*ительный шлак, что я не могла себя сдержать. Фильм более чем посредственный, но ужас то в том, что более успешные версии сделаны на том же каркасе – просто там актеры лучше и шутки типа веселее.

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Героиня – тупая, но милая бездарность, которая больше всего мечтает писать для Космо (по ее версии это серьезный журнал, который занимается расследованиями и литературой), и считаем настоящим журналистским прорывом устроиться под прикрытием в инвестиционную фирму, где одни сплошные богатые молодые и красивые мужчины, которых почему-то нельзя встретить нигде кроме офиса (скромняги!), и ни один из которых не ведет себя как Аксельрод из “Миллиардов”. Инвестиционные аналитики – это нечто среднее между монахами и выпускницами Смольного. После работы они вышивают гладью, ага. А устроилась она туда, чтобы найти Идеального Парня и написать об этом в Космо.

С фальшивым резюме героиня устраивается на работу вот в эту группу (видимо, резюме там не проверяют из вежливости), и она не знает ни одного иностранного языка (врет, что знает три), не умеет работать на компьютере, а все рабочие разговоры о сделках переводит на беседы о моде (ну, чтобы типа ее не запалили). ЧТАААААА?!!!!! И если вы скажете, что это проходное кино с низким рейтингом, то я напомню про Шопоголика. Где такая же ТП с таким же фальш-резюме. Ведь женщину ждет успех просто если у нее локончики и сумочка!!! Больше ничего и не надо!Гарвард? Хахаха! В общем, все эти клише выглядят тем более печально, что это было совсем недавно и что образ женщины был вот такой. И я рада, что такой тип, сделанный кое-как из блевоты умирающих от отвращения единорогов сменился, например, на Тейлор (из Миллиардов). Но все равно страшно, что еще вот позавчера женщин считали совершенно тупенькими и, в лучшем случае, хорошенькими побрякушками, смысл существования которых – муж.

PS Божежтынахренмой! У него (фильма) еще и слоган есть адский - Falling In Love is a Full-Time Job (Влюбляться - это работа на полную ставку!)

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