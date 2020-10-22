Ми часто засуджуємо чергові посмішки, говоримо про нещирість, але самі автоматично надягаємо маску життєрадісної людини, бажаючи справити належне враження. Розбираємося, які можуть бути наслідки.

Культура позитивного мислення настільки міцно вкоренилася в західній культурі, що її критику можна порівняти з нападками на щось сакральне: типу материнства, новорічних мандаринок або право жінки робити кар'єру.

Я теж не збираюся робити замах на святе, але водночас пропоную стерти з лиця позитив як засіб і зробити його метою.

Поясню на прикладі.

Твердження, яке найкраще ілюструє позитивне мислення, звучить так: "Коли життя підсовує вам лимон, зробіть з нього лимонад". Ми звикли сприймати його як мотивацію. Адже при такому підході з будь-якої кризи можна вийти переможцем, чи не так?

Але не потрібно багато копатися, щоб виявити недоліки в цьому міркуванні. У мене перед очима відразу спливає історія однієї моєї клієнтки. В очах людей вона успішна з усіх боків: разом з чоловіком веде тренінговий бізнес, виховує дочку і намагається не сумувати. Але я побачила її абсолютно розбитою. Каже, що недавня розмова з донькою прибила її й не дає оговтатись.

Вона розповіла, що дочка відкрито зізналася, що все її ці материнські "позитивні думки" і настанови завдають їй біль: вона відчувала, що їй не дозволено відчувати нічого, крім щастя. "Уявіть мій шок. Це було зовсім не те, що я збиралася сказати своїй доньці ",— говорила гостя мого кабінету.

Проблема в тому, що сьогодні діти та дорослі борються із заниженою самооцінкою (привіт соцмережі й інтернет), тривогою і депресією. А все тому, що одного разу ми стали невірно трактувати рух за позитивну психологію. Люди часто припускають, що позитивна психологія — це завжди бути позитивним і посміхатися на всі 32.

Велика частина інформації про позитивної психології дійсно зосереджена навколо щастя і радості та засудження стресу і негативних емоцій. Але ця картина неповна. Рух позитивної психології насправді полягає в тому, щоб охопити всі людські емоції та практикувати емоційну, когнітивну і гнучкість реакції.

Важливо вчитися усвідомлювати свої емоції, називати їх і не намагатися тиснути.

Ось кілька прикладів токсичного позитиву, який погіршує ваше життя:

Ігнорування, приховування, заниження або придушення ваших емоцій або справжніх почуттів.

Почуття провини або сорому за свої емоції.

Соціальна маска - "ігрове обличчя", коли ви демонструєте певні емоції людям, хоча відчуваєте себе всередині по-іншому.

Знецінення чужих емоцій.

Знецінення чужого досвіду, не визнаючи реальної проблеми / болю / розчарування.

Зведення до мінімуму чужого болю за допомогою цитат і псевдомотиваційних установок.

Позитивні емоції - не панацея.

Що б не відбувалося з нами в житті, ми схильні думати про це як про "хороше" або "погане". І більшість з нас вішають ярлик "погано" в 3-10 разів частіше, ніж ярлик "добре".

А тепер згадайте своє життя. Чи можете ви пригадати приклади того, що ви спочатку вважали поганим, але зрештою воно виявилося не таким вже й поганим або, можливо, навіть навдивовижу гарним? Наприклад, ви втратили роботу, але нарешті дозріли для того, щоб відкрити свій бізнес.

Або розлучилися з партнером, пішли вибирати затишний плед, щоб плакати в ньому на підвіконні й в черзі на касу IKEA зустріли любов всього вашого життя. Впевнена, подібних історій тисячі.

Але я пропоную вам зробити одну вправу.

Проведіть розумовий або реальний експеримент. Уявіть ситуацію, яку за традиційними параметрами ви б оцінили як негативну: розлучення, втрату майна. Уявіть, що ви стали обдуреним вкладником і навіть жертвою аб’юз. А тепер заберіть з ситуації негативну оцінку. Взагалі.

На перший погляд, це неможливо. Звичайно, це жахливі трагедії та жахливі речі. Чи ні? Чи можливо, що ви були привчені думати про ці події як про невимовних трагедій і, отже, сприймати їх як такі?

Віктор Франкл у своїй книзі "Людина в пошуках смислу" розповідає історію красивої привілейованої дівчині, яка була вдячна за перебування в концентраційному таборі, тому що вона змогла з'єднатися з духовною стороною своєї особистості, про існування якої вона навіть не підозрювала. Подібні спостереження привели Франкла до його найголовнішої життєвої праці за визначенням того, чому, зіткнувшись з крайніми негараздами, одні люди процвітають, а інші розпадаються.

Розвиватися не позитивне мислення, а емоційний інтелект

Гнучкість — когнітивна, емоційна й зворотня — означає здатність легко змінювати своє мислення, емоції та поведінку. Це означає, що людина здатна адаптувати мислення і почуття, відповідно до контексту ситуації, але не зациклюється і не застряє в них. Ось що по-справжньому може принести вам користь.

А сліпе натягування посмішок і сміх крізь сльози — вірна доріжка до неврозів і розладів психіки. Позитивними емоціями підкріплюються позитивні моменти. Це органічно, логічно і правильно. В іншому випадку позитив на публіку — це прояв токсичності.

Ви здатні усвідомлювати, де ви знаходитеся, і розуміти мінливу природу власних думок, почуттів і дій. А це своєю чергою означає можливість правильно та адекватно реагувати на будь-яку ситуацію.

Щоб бути здоровою людиною, потрібно усвідомлювати себе і те, як ми проявляємося у світі. Якщо ви вважаєте себе передавачем токсичного позитиву, час позбутися його. Ви завдаєте шкоди собі та людям, які вам небайдужі, наполягаючи на цьому монохромному мисленні.

Замість того щоб практикувати токсичний позитив, прагніть до рівноваги й прийняття як хороших, так і поганих емоцій, а не до мислення за принципом "все або нічого".

Якщо на вас впливає токсичний позитив, ми рекомендуємо вам встановити здорові кордони з усіма, хто засуджує ваш справжній досвід. У нас є один шанс віднайти це прекрасне, хворобливе, недосконале життя. Прийміть його та себе в ньому повністю