Сміх допомагає перемогти стрес – дослідження

Анна Паскевич Психологія 02:45, 16.08.2020

Вчені зі Швейцарії встановили, що сміх допомагає в боротьбі зі стресом.

При цьому достатньо навіть просто посміхатися. Результати дослідження, яке провели психологи Базельського університету, опублікував журнал PLOS ONE.

Так, протягом двох тижнів 41 студент-доброволець, середній вік яких становив 22 роки, відповідали на питання вчених. Для цього використовувався спеціальний додаток для смартфона.

Учасників запитували, скільки разів, з якою інтенсивністю і чому вони сміялися. Також питання стосувалися стресових емоцій та пов'язаних з цим симптомів.

Дослідження показало, що в середньому опитані сміялися по 18 раз на день, як правило, спілкуючись з приємними їм людьми. При цьому жінки робили це частіше за чоловіків.

Вивчивши зібрану інформацію, вчені прийшли до висновку, що сміх є свого роду буфером, який захищає психіку від стресу. Так, чим частіше сміялися добровольці під час стресу, тим менше його симптомів вони відчували.

При цьому наголошується, що інтенсивність сміху ролі не грала, – навіть просто посмішка допомагала легше впоратися з болісними переживаннями.

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