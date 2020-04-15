Складно приховувати зради: як карантин вплинув на розлучення

Американські юристи заявили, що пандемія коронавірусу призведе до збільшення числа розлучень.

Шлюби почнуть закінчуватись через те, що зради стало важче приховувати під час домашнього карантину. Про це повідомляє журнал Washingtonian.

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За словами юриста Трейсі Коетс, клієнти розповідали їй про чоловіків або жінок, які потайки розмовляють по телефону або обмінюються з кимось підозрілими повідомленнями. Епідемія завадила їм приховувати романи на стороні.

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Юрист Хітер Хостеттер розповіла виданню, що до неї зверталася жінка, яка підозрює свого чоловіка у зраді. За її словами, під час карантину він став ховати від неї свій телефон.

Як раніше писав OBOZREVATEL, група вчених під керівництвом доктора Ніколаса Вольфінгер, визначила найбільш оптимальний вік для вступу в шлюб.