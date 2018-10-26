23 жовтня 2018 "Обозреватель" опублікував статтю Алли Рожкової "Коли жити одне без одного неможливо: симбіоз між чоловіком і жінкою". Квінтесенцією статті стало те, що в симбіозі пари кожен з неї "... має право на власне життя, і ніхто не має права його у вас відібрати, щоб підлаштовувати під себе". Здавалося б, цікаві рекомендації кваліфікованого психолога для чоловіка і жінки, але чи можливо дотримуючись їх, взагалі, зберегти ці відносини?

Почнемо з самих понять: що таке "симбіоз" і "власне життя" в симбіозі чоловіка і жінки? Автор трактує симбіоз як "... співзалежність двох різних людей, які прагнуть жити як єдине ціле і не можуть жити один без одного". У той же час вона говорить про власне життя цих двох людей в цьому союзі, заявляючи наступне: "Важливо навчитися розуміти свої кордони, активізувати відчуття себе в цьому світі і проявляти бажання, ставити цілі".

Почнем з того, що слід розуміти під "своїми кордонами" в союзі двох людей? Може, не знати, з ким твій чоловік (дружина) спілкується, або не знати, що дає йому (їй) це спілкування? Не знати - адже це і є межа. Але чи захоче чоловік (дружина) не звертати уваги на те, що робить твоя половина на стороні, навіть якщо розмовляє по телефону або спілкується в Інтернеті? Не думаю, що саме такі відносини можуть бути симбіозом або союзом. У кращому випадку, це проста ситуація, коли один (одна) живе своїм життям, а іншій своїм. Але тоді нема чого говорити про симбіоз.

Звичайно, такі відносини мають місце. Але тут слід говорити про людей, яким в такому союзі життя комфортне: вони готові миритися з тим, що у його половини своє життя; вони мають спільних дітей, спільну власність, підтримують один одного морально і матеріально; і розставання не принесе їм радості. Але таких випадків на тлі загального підходу дуже мало. Особливо болісно такі рекомендації сприймуть молоді сім'ї, які для збереження любові з'єднували свої життя. Інше питання, якщо люди зійшлися з розрахунку, де все простіше.

Далі автор говорить, що кожному в симбіозі необхідно "... проявляти бажання, ставити цілі". Що означає "проявляти бажання, ставити цілі", якщо люди вступають в симбіоз щоб, в першу чергу, бути разом. Зміцнити ж це "разом" можуть не різні бажання і цілі, а близькі за змістом. Природно, у кожного можуть бути і свої бажання, і свої цілі. І для зміцнення союзу ні той, ні інший не повинен заважати реалізовувати ці бажання і цілі. Але якими можуть бути ці бажання і цілі? Наприклад, чоловік робить кар'єру, а дружина йому допомагає. Але якщо дружина робить кар'єру, то і чоловік не повинен ставити їй підніжки.

У той же час, бажання і цілі кожного не повинні бути такими, які руйнували б цей симбіоз або союз. Простий приклад з книги Стівена Кінга "1922", в якій у чоловіка була мета - жити на фермі, розширюючи її; а у дружини - переїхати в місто, продавши свою частину ферми (її спадок від її батьків). Бажання і цілі виявилися настільки різними, що це призвело до тяжких наслідків, які розбили симбіоз цієї пари. Ось чому для спільного життя цілі "симбіозу" повинні бути або близькі, або однакові, щоб не руйнували життя ні того, ні іншого!

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Здається, що метою життя "симбіозу" чоловіка і жінки має бути створення з двох "Я" і "Я" одне "Ми". Хоча автор і стверджує, що у "... людини, яка знаходиться в підпорядкуванні, втрачається почуття до випробування свого "Я" і своїх бажань". Ще в одному випадку автор не сприймає займенника "Ми": в моделі відносин, коли в симбіозі "... людина, яка підпорядковує, дуже потребує свого партнера і залежність не усвідомлюється, а видається за форму такої любові. Часто в таких парах виявляють фізичне насильство. У симбіотичних відносинах партнер, який заподіює біль і страждання, часто робить це несвідомо. Ключова мета такої людини - влада. На що варто звернути увагу в стосунках? Займенник "Я" змінюється на "Ми".

Неможливо погодитися з цим твердженням! За все своє життя я бачила "Ми" тільки в дружніх сімейних відносинах, де править бал не влада, а взаєморозуміння і доброта! У тих же відносинах, де насильство і влада, немає місця займеннику "Ми"! Там переважає займенник "Я": "Я сказав (сказала)! Буде так, як "Я" хочу! Хто тут головний - "Я".

Автор каже: "Досліджуйте, що доставляє вам радість, заповнюйте життя позитивними емоціями і рухайтеся по шляху самореалізації. Кожен з нас має право на власне життя, і ніхто не має права її у вас відбирати, щоб підлаштовувати під себе". Але це рекомендації для закінчених егоїстів. У симбіозі ж, де панують доброта і взаєморозуміння, кожен з партнерів прислухається до іншого і при необхідності підлаштовується під іншого: сьогодні один, а завтра інший.

Безумовно, при наявності незайнятого часу слід шукати собі цікаве заняття чи хобі, але сімейні турботи займають іноді занадто багато часу! У всіх випадках, вступаючи в симбіоз, створюючи пару, де ти не один, важливо культивувати нові якості відносин, які базуються на довірі, прощенні, терпінні, смиренні, домовленостях. Ключовим в такому симбіозі має бути гасло "Домовлятися!", Щоб з двох "Я" і "Я" скласти одне "Ми"! Це дуже складно, але можливо при бажанні обох сторін.