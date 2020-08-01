Сексолог розповів про шкоду поцілунків: в чому небезпека

Ольга Веркалець Психологія 03:20, 1.08.2020

Сексолог Володимир Шахиджанян заявив, що поцілунок не несе психологічної або фізичної користі.

Про це експерт розповів в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва". Він зазначив, що поцілунок – це засіб невербального спілкування між двома людьми.

"Ніякої користі від поцілунків я не знаю, а цілуватися можна і потрібно стільки, скільки хочеться. Перед прелюдією вони більш соковиті, а звичайні – вони дражливі і обіцяючі. Скільки ти отримуєш мікробів, стільки і віддаєш", – розповів сексолог.

Поцілунки не несуть ніякої користі
Lime Foto

За словами експерта, у людини в роті багато мікробів на язику, у слині, на яснах і зубах. Якщо люди цілуються, отже погоджуються обмінюватися мікробами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог пояснив, чи вважаються зрадою віртуальні стосунки.

Коментувати
Lady Психологія

Дивіться також

Банки блокують навіть дрібні перекази українців: за що і як можуть забрати гроші

"Після війни борюся вже за своє життя!" Колишня медикиня ЗСУ зіткнулася сам на сам із важкою хворобою

"Я хоч слово сказав про те, що Росія Донбас бомбила?" Кравчук покликав терористів до Києва і став посміховиськом пропагандистів

Втрати на фронті: що відбувається в ЗСУ після припинення вогню

Українцям урізали субсидії на 40% перед опалювальним сезоном: ексміністр озвучив розрахунки