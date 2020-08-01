Сексолог розповів про шкоду поцілунків: в чому небезпека. Ukrhealth

Сексолог Володимир Шахиджанян заявив, що поцілунок не несе психологічної або фізичної користі.

Про це експерт розповів в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва". Він зазначив, що поцілунок – це засіб невербального спілкування між двома людьми.

"Ніякої користі від поцілунків я не знаю, а цілуватися можна і потрібно стільки, скільки хочеться. Перед прелюдією вони більш соковиті, а звичайні – вони дражливі і обіцяючі. Скільки ти отримуєш мікробів, стільки і віддаєш", – розповів сексолог.

Поцілунки не несуть ніякої користі Lime Foto

За словами експерта, у людини в роті багато мікробів на язику, у слині, на яснах і зубах. Якщо люди цілуються, отже погоджуються обмінюватися мікробами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог пояснив, чи вважаються зрадою віртуальні стосунки.