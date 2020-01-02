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2 січня • оновлено в 15:00
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Щоб бажання збулося: названо магічний ритуал, що здійснює мрії

1.3т
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Переможниця "Битви екстрасенсів" Олена Курилова розповіла, що потрібно робити для здійснення бажань.

Так, за її словами перше, що необхідно зробити - це написати своє бажання на папері, пише "Комсомольская правда в Україні".

Щоб бажання збулося: названо магічний ритуал, що здійснює мрії
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"Напишіть своє бажання на папері. Складіть його і притисніть ялинкою (повинна бути натуральною), яка стоїть у вашій квартирі. А після закінчення свят підіть до річки, зробіть з цього паперу літак і пустіть в сторону води. Працюватимуть всі стихії: земля - натуральна ялинка, вогонь - свічка в кімнаті, повітря - летить літак з вашими бажаннями і вода - річка. Це працює. Раніше ми з подругами так робили і у нас все збувалося", - сказала екстрасенс.

Як раніше писав OBOZREVATEL, за східним календарем 2020 рік - рік Білого Сталевого пацюка, який сприяє різним починанням.

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Автор
Марія Дідик
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