Що вивчає гештальтпсихология

Гештальтпсихология за останні роки набрала більшу популярність. Незважаючи на те, що виник напрям ще на початку минулого століття, зараз воно отримує особливе визнання. Що це і чому заслуговує на увагу, пояснює Ігор Погодін – засновник Академії практичної психології.

Гештальтпсихология – напрямок західної психології, активно набирає популярність з кожним роком. Виникло в Німеччині в 1912, а основоположником є Макс Вертгеймер – відомий німецький психолог. Були проведені дослідження зорового сприйняття. Внаслідок чого багато фахівців, серед яких також Вольфганг Келлер, Курт Коффка і Курт Левін, прийшли до одного висновку: людина сприймає не окремі фрагменти світу, а цілісні впорядковані конфігурації.

"Ціле завжди більше суми складових його частин" – основний закон гештальтпсихології. Розчленування свідомості не сприймається в цьому напрямку. Спочатку феноменальне поле було основним предметом гештальтпсихології, але з часом наука значно розширювалася, тому сюди підключилися питання творчого мислення, пам'яті і потреб людини.

Основні принципи гештальтизма

Фігури, фон і константи, взаємодії між собою, формують гештальт – нові властивості. Впорядкованість і цілісність сприйняття досягаються, завдяки основним принципам:

Близькість.

Приклад: ліва частина малюнка сприймається, як цілісна картина, права – три окремих стовпчика:

Схожість.

Приклад: малюнок нижче сприймається, як рядки, а не колонки:

Цілісність.

Приклад: малюнки сприймаються, як повноцінні коло і прямокутник, а не окремі відрізки:

Замкнутість.

Суміжність.

Загальна зона.

Основні ідеї гештальтпсихології

Головний предмет гештальтпсихології – це свідомість, яке сприймається, як єдине ціле, елементи якого активно взаємодіють один з одним. Один із прикладів – людський організм. Незважаючи на величезну кількість елементів і процесів "система" працює справно і знаходиться в гармонії протягом багатьох років. Серед основних ідей гештальтпсихології можна виділити наступні:

Гештальт – автономна одиниця свідомості, структура, що складається з цільних образів.

Предмет гештальтпсихології – свідомість, розуміння якого базується на сприйнятті цілісних образів.

Метод пізнання гештальтов – спостереження і докладний опис особистого сприйняття того, що відбувається.

Зорове сприйняття – головний психічний процес в гештальтпсихології.

Мислення – набір навичок, отриманих дослідним шляхом, завдяки численним спробам і помилок.

Що таке гештальт-терапія

Це терапія, в ході якої людині пропонується спостереження за окремими феноменами, їх опис та отримання зворотного зв'язку. Умовно, клієнт в діалозі з терапевтом розповідає про своє життя, дивись на ситуації під іншим кутом і отримує експертний фідбек, що допомагає зробити певні висновки.

У моїй авторській методології – Психотерапії Переживанням – особлива увага приділяється почуттям і емоціям, які людина відчуває в звичайних ситуаціях і, як правило, взагалі не помічає їх.

Новий світ відкривається перед людиною, яка вчиться заглядати всередину себе. Вміє бути в моменті і відчувати життя, а не промотувати її.

Клієнти стверджують, що життя розгортається на 180 градусів, коли цей метод застосовується на практиці. І для багатьох цей процес не відрізняється від магії. Чому?

Ми не робимо ніяких конкретних практичних дій. Ми спостерігаємо, обговорюємо і стаємо уважніше. Ми не розповідаємо про свої нові погляди оточуючих людей. Ми не працюємо безпосередньо з оточуючими людьми. Ми просто багато переживаємо своє життя, а не розтратив.

І незважаючи на це, життя кардинально змінюється. Люди знаходять спільну мову з батьками, з якими не розмовляли роками. Другі половинки стають уважнішими і дбайливіше. Налагоджується кар'єра. Бізнес зростає.

Нічого конкретного не робиться, але світ навколо поліпшується. І ніякої магії в цьому немає. Це закономірний результат Психотерапії Переживанням.

Я детально розкриваю методологію в своїх навчальних програмах . І наполягаю на тому, що кожен студент, що надійшов в Академію практичної психології, зобов'язаний навчитися застосовувати це в своєму житті, перш ніж стати гештальт-терапевтом. Тільки після цього приходить повне розуміння, як насправді працює цей метод.

Кожна людина, не маючи особливих знань в психології і гештальтпсихології, може успішно застосовувати методи гештальт-терапії в своєму житті. Для цього достатньо мати точкові інструменти і розуміти, як вони працюють. На своєму YouTube-каналі я ділюся практичними порадами по гештальт-терапії в кожному ролику. Дивіться зараз і робіть своє життя краще вже сьогодні.