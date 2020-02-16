Головна Новини
16 лютого • оновлено в 20:27
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Психологія

Що видає шизофреніка: як визначити розлади психіки по пунктуації

3.5т
Читати матеріал російською

Виявляється, не тільки за почерком можна судити про сутність людини. На думку фахівців, психічні розлади може видати й те, як людина розставляє розділові знаки.

Так, у психіатрів навіть є діагноз, що позначає таке захворювання, іменований шизофренічною пунктуацією. Детальніше про це – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Що видає шизофреніка: як визначити розлади психіки по пунктуації

фото: pixabay.com

Новини
Тирани й деспоти: топ-5 чоловічих імен із жахливим характером

На думку графологів, якщо людина ставить крапки замість ком, вона, швидше за все, має чітке, добре структуроване мислення.

Використання крапки з комою може характеризувати людину як педантичну, яка прагне точно передати інформацію.

Часте вживання знаків оклику на письмі говорить про "гарячий" темперамент, знаків питання – про невпевненість у собі.

Що видає шизофреніка: як визначити розлади психіки по пунктуації

фото: pixabay.com

Перераховані вище особливості належать до області психології. Однак є й такі ознаки розстановки розділових знаків, які можуть свідчити про наявність психічних розладів, зокрема, про так звану "шизофренічну пунктуацію".

Так, психічно хвору людину можуть видати три крапки, якщо вона використовує короткі нескладні речення, що рясніють цим знаком пунктуації.

Довгі й химерні речення, у яких замість інших знаків пунктуації людина активно використовує три крапки, також говорять про психічний розлад.

Що видає шизофреніка: як визначити розлади психіки по пунктуації

фото: pixabay.com

Новини
Зависит ли характер ребенка от порядка его рождения в семье?

Відзначимо, що діагноз, природно, може поставити лише кваліфікований фахівець. Буває, що великою кількістю крапок людина просто намагається приховати те, що вона недостатньо грамотна. Але не виключено також, що це може бути ознакою початку захворювання на шизофренію.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про 6 головних помилок, які вбивають стосунки.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Аліна Мельник
Місце
Україна
Теги
хвороба Психологія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
4
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Тризуб, жовто-блакитный флаг, выкрикивание "Слава Украине!", использование оборотов вроде "Русь-Украина".
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
а еще можно определить по именам, которыми обзавелись здешние алкоголики - Он Алекс, Тарас Бор, Джонсон Саймон Фуфел, Чан Джеки, например сегодня " ну а как с етой икакой типа шредер или на сегодня ангела меркель.или пес шелудивый макрон им то как без деньги парашинской.мир че невидет что путя-тобиш х...о их купил оптом " Таких здесь много, но скорей всего - это просто не успевают проспаться...а здесь - можно выплеснуть....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Это говорит о безграмотности, а не о психическом отклонении
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги