Що видає шизофреніка: як визначити розлади психіки по пунктуації

Виявляється, не тільки за почерком можна судити про сутність людини. На думку фахівців, психічні розлади може видати й те, як людина розставляє розділові знаки.

Так, у психіатрів навіть є діагноз, що позначає таке захворювання, іменований шизофренічною пунктуацією. Детальніше про це – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

фото: pixabay.com

На думку графологів, якщо людина ставить крапки замість ком, вона, швидше за все, має чітке, добре структуроване мислення.

Використання крапки з комою може характеризувати людину як педантичну, яка прагне точно передати інформацію.

Часте вживання знаків оклику на письмі говорить про "гарячий" темперамент, знаків питання – про невпевненість у собі.

фото: pixabay.com

Перераховані вище особливості належать до області психології. Однак є й такі ознаки розстановки розділових знаків, які можуть свідчити про наявність психічних розладів, зокрема, про так звану "шизофренічну пунктуацію".

Так, психічно хвору людину можуть видати три крапки, якщо вона використовує короткі нескладні речення, що рясніють цим знаком пунктуації.

Довгі й химерні речення, у яких замість інших знаків пунктуації людина активно використовує три крапки, також говорять про психічний розлад.

фото: pixabay.com

Відзначимо, що діагноз, природно, може поставити лише кваліфікований фахівець. Буває, що великою кількістю крапок людина просто намагається приховати те, що вона недостатньо грамотна. Але не виключено також, що це може бути ознакою початку захворювання на шизофренію.

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