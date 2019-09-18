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19 вересня • оновлено в 03:31
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/ Психологія

Самотність у смартфоні: фотограф показав, куди крокує людство

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Американський фотограф Ерік Пікерсгілл створив серію фотографій "Removed" ("Вилучено") з глибоким соціальним підтекстом про вплив гаджетів на особисте життя людей.

Майстер показав, як людство через розвиток технологій все більше занурюється у віртуальний світ, не звертаючи уваги на те, що відбувається навколо. Відповідні знімки оприлюднено в його Instagram.

Ерік Піккерсгілл - Removed (Пара в ліжку)

Ерік Піккерсгілл - Removed (Пара в ліжку)

instagram / ericpickersgill

Пікерсгілл зобразив різні варіації того, як користувачі відмовляються від зовнішнього світу: перебуваючи на природі, з друзями, дітьми та в інших умовах, повністю ігноруючи оточення. Що примітно, моделі Еріка позували без гаджетів, але робили вигляд, що їх тримають в "тій самій позі". Таким чином фотограф показав, наскільки дивно виглядає соціум, який сам загнав себе в рамки самотності.

Ерік Піккерсгілл - Removed (Барбекю без спілкування)

Ерік Піккерсгілл - Removed (Барбекю без спілкування)

instagram / ericpickersgill

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На ідею Еріка надихнули спостереження в кафе, куди він прийшов одного разу з ранку. Біля нього сиділа сім'я, члени якої були настільки захоплені тим, що в них відбувається в смартфонах, що навіть словом один з одним не перекинулися.

"Вони були так далеко один від одного. У батька і двох дочок були свої смартфони. У матері або не було, або вона вважала за краще його не діставати. Вона дивиться у вікно, сумно і самотньо в компанії своїх найближчих родичів", – згадав фотограф.

Ерік Піккерсгілл - Removed (Мати з немовлям)

Ерік Піккерсгілл - Removed (Мати з немовлям)

instagram / ericpickersgill

Ерік Піккерсгілл - Removed (Компанія за столом)

Ерік Піккерсгілл - Removed (Компанія за столом)

instagram / ericpickersgill

Після цього він почав помічати, як люди навколо роблять так само. Смартфони, на думку Пікерсгілла, перетворилися на "фантомні кінцівки" сучасних людей.

Ерік Піккерсгілл - Removed (Закохана пара)

Ерік Піккерсгілл - Removed (Закохана пара)

instagram / ericpickersgill

Ерік Піккерсгілл - Removed (дитячи ігри)

Ерік Піккерсгілл - Removed (дитячи ігри)

instagram / ericpickersgill

Ерік Піккерсгілл - Removed (Стосунки матері з дитиною)

Ерік Піккерсгілл - Removed (Стосунки матері з дитиною)

instagram / ericpickersgill

Ерік Піккерсгілл - Removed (Сімейне життя)

Ерік Піккерсгілл - Removed (Сімейне життя)

instagram / ericpickersgill

Ерік Піккерсгілл - Removed (Відпочинок сімейної пари)

Ерік Піккерсгілл - Removed (Відпочинок сімейної пари)

instagram / ericpickersgill

Ерік Піккерсгілл - Removed

Ерік Піккерсгілл - Removed

instagram / ericpickersgill

Як повідомляв OBOZREVATEL, схожу роботу в 2018 році зробив латвійський фотограф Ал Лапковський. Серія його портретів показувала, як гаджети псують взаємини між людьми.

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Теги
фотографии Психологія IT-технології
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