Рухаються чи ні? Оптична ілюзія з двома кубиками збила мережу з пантелику

Оптична ілюзія з двома кубиками, які здаються рухомими, привернула увагу користувачів соцмережі Twitter, включаючи главу компанії SpaceX Ілона Маска.

Пост з ілюзією в форматі GIF опублікував користувач Стів Стюарт-Вільямс, пише Hindustan Times.

З першого погляду може здатися, що два кубика на мерехтливому тлі рухаються в протилежних напрямках. Однак насправді це не так, – фігури залишаються нерухомими.

Кубики здаються рухомими, оскільки GIF створено з використанням зворотної ілюзії руху, пояснює Daily Mail. Це швидко миготливі світлі та темні вогні на задньому плані, які змушують мозок думати, ніби об'єкти перед ними рухаються.

При цьому, якщо сфокусувати погляд на куті одного з кубиків або покласти на них палець, ви побачите, що змінюється лише фон.

Ілюзія, опублікована 16 серпня, зібрала понад 42 тисяч лайків. Відреагував на оптичний обман і глава компанії SpaceX Ілон Маск.

Ілон Маск відреагував на оптичний обман Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оптична ілюзія з сіткою збила мережу з пантелику: рівна чи ні.