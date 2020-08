Рухаються чи ні? Оптична ілюзія з двома кубиками збила мережу з пантелику

Оптична ілюзія з двома кубиками, які здаються рухомими, привернула увагу користувачів соцмережі Twitter, включаючи главу компанії SpaceX Ілона Маска.

Пост з ілюзією в форматі GIF опублікував користувач Стів Стюарт-Вільямс, пише Hindustan Times.

З першого погляду може здатися, що два кубика на мерехтливому тлі рухаються в протилежних напрямках. Однак насправді це не так, – фігури залишаються нерухомими.

One of the most powerful motion illusions I 've seen : The cubes appear to be rotating in opposite directions – but they're not actually moving at all ... 😮



Credit: @jagarikin pic.twitter.com/RgUFskZbZU