Робіть навпаки: Фреймут склала топ-5 антиправил леді

Українська телеведуча, новий директор Школи панянок у шоу "Від пацанки до панянки" Ольга Фреймут склала топ-5 антиправил поведінки справжньої леді.

Зірка розповіла, що потрібно робити, щоб запам'ятатися не у кращому світлі. Тобто, якщо ви не хочете допустити такого, дійте навпаки, передає Viva.

Правило 1. Завжди з'являтися у суді

"Якщо ви хочете, щоб про вас погано подумали - обов'язково спізніться. Взагалі людей, які спізнюються, всерйоз не сприймають. Зараз солідарно говорити: "Запізнилася, тому що була у заторах". Ось я і подумала, що поганого в тому, щоб бути правдивим? Наприклад, сказати: "Робила укладку, фен загорівся, довелося гасити волосся". Або: "Вибачте, будь ласка, я запізнилася, тому що заїхала в кафе випити кави, тому що у вашому офісі дають чай не зовсім смачний".

Правило 2. Приходьте завжди завчасно

"Прийти заздалегідь - це гірше, ніж спізнитися. Ось приклад з мого життя. У мене троє дітей і у двох є няні. Ми постійно цих нянь шукаємо-шукаємо: то вони нас не влаштовують, то не так виглядають, то не дуже ерудовані, то вони сплять на моєму ліжку. Оскільки няні приходять о восьмій ранку, то у них є ключі від нашого будинку. Якось я з Євдокією на руках о сьомій ранку спускаюся з другого поверху на кухню зробити собі каву. На мені нижня білизна. Дивлюся - а за столом сидить няня. І, на відміну від мене, ця няня одягнена. Враження у мене про неї було зіпсовано назавжди. Тепер ви розумієте, чому прийти завчасно - це гірше, ніж запізнитися", - розповіла Ольга.

Правило 3. Видавайте гучні і дивні звуки

"Ніщо так не дратує оточуючих, особливо при першій зустрічі, як коли людина голосно регоче. Не посміхається, а регоче. Показує не просто передні зуби, а всі корінні та навіть пломби на зубах мудрості. Не культурно, не ввічливо".

Правило 4. Постійно нахвалює себе

"Четверте правило, як абсолютно зіпсувати враження про себе, - це при першій розмові постійно "якати" та розповідати про свої досягнення. Навіть якщо ви тільки що повернулися з Місяця, отримали Нобелівську премію або бачили всіх святих - мовчіть", - радить Ольга.

Правило 5. Використовуйте нецензурну лексику і говоріть неграмотно

"Мова - ваш паспорт. Ось мої пацанки навіть не можуть з днем ​​народження один одного без мату привітати. Це теж проблема. Стримуйте свою негативну лексику та не кажіть дурниць. Нещодавно я літала в Штати та мені дуже сподобалося, як колеги-американки, які один одного не дуже люблять, роблять компліменти. Вони звертають увагу на взуття і кажуть: "Ooo, you have a so nice shoes" (О, у вас дуже хороше взуття. - Ред.). І ці капці, чесно, були вже стоптані. Але одна іншій так щиро це сказала, що мені здалося, вони подружилися".

