Рівна чи ні? Оптична ілюзія з сіткою збила мережу з пантелику

Анна Паскевич, Аліна Мельник Психологія 03:16, 3.08.2020

Оптична ілюзія, відома також як "сітка, що зцілюється", збиває з пантелику, якщо подивитися в її центр протягом 20 секунд.

Ця ілюзія була фіналістом конкурсу "Найкраща ілюзія 2005 року", її виявила Ріота Канай з Утрехтського університету в Нідерландах, пише Daily Star.

Зображення з сіткою виглядає рівномірно по центру, але з лівого і правого боку ніби розірвано.

"Зцілює сітка" була фіналістом конкурсу "Краща ілюзія року" 2005 року
Фото: © 2005 Ryota Kanai

Але якщо подивитися в центр картинки протягом приблизно 15-30 секунд, сітка почне здаватися правильною в усіх її частинах.

Фахівці пояснюють ілюзію тим, що наш мозок воліє бачити правильні візерунки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було показано оптичні ілюзії, які спритно обманюють зір.

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