Я думаю, любая женщина хоть раз вляпывалась в срач на тему сосков. Кто ходит без лифчика?! Шалавы ходят без лифчика!!! В этом смысле интернет открыл для меня дивный новый мир - я и не подозревала, что соски - это типа неприлично. И вот я все думала: господибоженахрен ты мой, в чем су*о проблема?! Но теперь я знаю.

Помните, в древности были корсеты? Ну, если точно, то где-то с 15 по начало 20 Века они были в том или ином виде. Уже более менее в наши дни, то есть в 19-20 Веке выходить без корсета считалось верхом непристойности. Мало кто пытался, боясь осуждения, но все-таки появлялись смелые женщины - и вот их критиковали и в прозе, и в стихах и просто устно. Знаете, какое было ключевое слово в такой критике? НЕОПРЯТНАЯ. С этим словом у меня долгая история. На всяких женских ресурсах некоторых девушек часто называют "неопрятными". И я никак не могла в них эту "неопрятность" заметить. Ну, вроде чистенькие, ухоженные.

Новини Русским теперь никто не дает

И вот я читаю книгу про историю моды, и там много примеров как женщин без корсетов называют "неопрятными" - то есть в данном контексте скорее "распущенными", слишком нагло сексуальными, и, с помощью иносказаний, - "шлюховатыми". И все стало на свои места.

"Неопрятный" = "бля*ский". Вот если без осуждения - просто "сексуальный". Наверное критикессы одолжили это слово, "неопрятная", от бабушек и используют его неосознанно. А соски тут при том, что историки моды уверенны: все эти споры о сосках и лифчиках - это атавизм той "благопристойности", которая вынуждала женщин носить корсеты. От корсетов избавились, но "держатель бюста" все еще несет именно нравственную нагрузку, удерживает девушек в рамках приличий.

Без него - неопрятно, то есть слишком свободно, слишком сексуально - на злобу ханжам.