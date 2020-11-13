У п'ятницю 13-ого саме час поговорити про талісмани та прикмети. У кожного в житті багато бажань, і одне з основних – стабільне і успішне існування.

Але для того, щоб наші цілі і завдання раз по раз завершувалися успіхом, багатьом людям недостатньо просто здійснювати для цього всі необхідні дії. Наш світ величезний і в деяких аспектах, як і раніше не пояснимо, але бажання чинити правильно і максимально ефективно, особливо при прийнятті складних рішень, змушує багатьох вірити в різні містичні речі: прикмети, знаки, талісмани і т.д. За всім цим ховається елементарне бажання звільнитися від тривоги і печалі з приводу можливих невдач.

А відбувається таке звільнення за допомогою двох елементів нашої поведінки, від яких я і закликаю позбавлятися:

1) Гіперконтроль – етострастное прагнення змусити завмерти, і максимально підпорядкувати своїй волі, дуже рухливий і динамічний навколишній світ. Коли світ навколо статичний, а не динамічний їм набагато легше управляти. Люди, які обожнюють все контролювати впевнені, що їхня безпека й успіх цілком залежать від їх пильності та обережності. Якщо даний контроль слабшає, людина починає відчувати занепокоєння, ніби все може піти шкереберть, що неминуче призведе до катастрофи.

Але небезпека такої поведінки в тому, що в своїй самої крайньої і важкій формі воно переходить в о.к.р. – обсесивно-компульсивний розлад особистості, яке виражатися в позбавленні від хронічних тривожних думок (обсессий) за допомогою нав'язливих ритуальних дій (компульсии). Простий приклад: людина, яку постійно дошкуляють думки, що в його відсутності в будинку може спалахнути пожежа, перед тим, як піти не просто перевіряє вимкнена на кухні плита, а ще й в суворій послідовності, по кілька разів, перераховує ручки включення конфорок. Тільки чітко виконавши даний "ритуал" необхідну кількість разів, людина нарешті заспокоюється і може відправиться по своїх справах. Стає зрозуміло, що в гострій формі, таке поведінковий розлад може ставити питання про психічне здоров'я людини. Для ослаблення і виправлення даної патології ми психологи використовуємо методи поведінкової корекції і раціональної терапії, а в разі діагностованого психічного розладу в хід йде медикаментозне лікування, вже під керівництвом психіатра.

2) Магічне мислення. На відміну від Гіперконтроль, це набагато більш поширена і відносно легка форма девіації, яка, наприклад, дозволяє деяким людям, скажімо які не люблять мити руки, прогнозувати додаток у себе грошей, в моменти, коли у них свербить права долоня, а втрачати свої кревні з -за простого свисту (не уточнюючи яким місцем цей звук був виданий). Або побачивши перебігти дорогу чорну кішку, міняти маршрут свого руху, навіть якщо кішка бігла без порожніх відер в лапах. Вони також можуть думати, що повертатися додому погана прикмета, навіть якщо згадали, що залишили там включеним праска. Примітивна віра таких людей в могутність своїх думок і дій може підкріплюватися на рівні життєвої філософії і культури. Для мене найбільш яскравим прикладом тут є практика Фен-шуй, а також крайня релігійна екзальтованість. Фіксуючи в пам'яті особливі моменти і події, що відбулися на шляху свого проходження до успіху або провалу, забобонні люди часто самі починають придумувати для себе прикмети. І це стає для них ще однією особистої традицією.

Підсумувавши все вище сказане вважаю важливим підкреслити, що будь-які забобони та прикмети існують і працюють тільки для тих, хто в них вірить!

Будь-який з нас, спираючись на свої знання і досвід сам здатний ставити собі цілі і досягати їх, без будь-якої магії і містики. Допомагає тут конкретно поставлене завдання, і чіткий план дій по її виконанню. Звичайно, такий раціональний шлях до бажаного результату може зайняти багато часу і забрати багато сил. Але, як показує практика, підкова набагато частіше приносить щастя тим, хто оре як кінь, а не тим, хто просто на удачу вішає її на свою двері. А тому щиро бажаю вам міцної віри у власні сили і раціонального погляду на життя!

Будьте здорові!

І дякую за увагу!

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