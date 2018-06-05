Почему все считают, что самое худшее, что может случиться с людьми – это ранний брак? Что пусть лучше вас съедят тигры, атакуют мутанты или вы наступите на мину, чем поженитесь в свои юные и прекрасные 20 лет.

Пусть лучше в вашем доме поселятся привидения, чем вы заведете ребенка в физиологически приемлемый 21 год. Я рекомендую вам сделать это лучше в 78 лет – тогда хотя бы часть общественности будет на вашей стороне. Они скажут – имеем ли мы право осуждать взрослых и самостоятельных людей, им же не 17. Хотя и у ранних браков, если присмотреться, есть достаточно плюсов.

Первый, и самый главный плюс – равные стартовые позиции. Никто не делит квартиры, доставшиеся от бабушки, старый Жигуль, доставшийся от дедушки, и три лично заработанных пропуканных дивана. В 20 лет можно жить вообще без дивана, и просыпаться счастливыми. В 20 лет браки заключаются безо всякой материальной подоплеки, и это прекрасно. Когда вам 20, то первой вашей мыслью будет – ах, какие у нее ноги, какие изящные пальцы, какие волосы. Как он поет песни Цоя, бренча на гитаре.. И вообще, какая у нас классная постель. Когда вам 50, вы думаете – а не будет ли она претендовать на мой пропуканный диванчик и старую магнитолу. Перепишу-ка я его на маму, от греха подальше. В результате ваш диванчик поделили все наследники мамы, кроме вас, но он же не достался этой стерве?

- Второй важный плюс, и тут я буду говорить и о мужчинах, и о женщинах – это репродуктивные возможности. Общество загнало нас в угол, задрав стандарты содержания детей до небес. Люди считают, что обязаны быть в состоянии обеспечить 50 репетиторов, которые будут прыгать вокруг их ребеночка, вместо того, чтобы поиметь совесть и дать ему хотя бы нормальные половые клетки на уровне зачатия. И мужчины, у которых, половые клетки делятся большее количество раз, а, значит, несут в себе со временем больше мутаций, ни черта не исключение из этого процесса. Риск выкидыша от пожилого отца на 75% больше, и как по мне лучше пережить один ранний брак, чем кучу выкидышей.

- Третий вопрос, который кажется мне весьма важный – гусары, молчать! – это венерические заболевания. К зрелому возрасту 80% людей, кажется, ими инфицированы какой-нибудь дрянью, черт возьми. Мужики имеют по 50 телок с Мамбы за год, а потом считают, что нагулялись, и пришла пора жениться… Посмотрите на него, он вместо огромного букета из роз прет юной невесте букет из хламидий, уреплазмы и трихомонады. А потом у плода начинаются проблемы с ушками и глазками. "Нагулявшимся" мужчинам не надо жениться. Им надо срочно на дезинфекцию. У дам ситуация не лучше, потому что они же с этими мужчинами спят…

- Четвертый вопрос – я вынуждена вспомнить о нем – это шанс на неудачу. Да, браки сейчас непрочные. Они непрочные потому, что никто не хочет терпеть. Даже женщины, и те не хотят терпеть выходки мужей, чем очень шокируют мужчин. Хотя и дамы бывают те еще щучки. И если вдруг молодоженам действительно не повезло, то лучше продолжить поиски в бодрые, активные и привлекательные 30-35, чем откладывать их ближе к 50-ти. Опять же, это касается и женщин и мужчин. Хотя есть люди с высокой сексуальной энергетикой, которым и в 50 все нипочем. Но в основной массе это не так.

- Я не могу обойти стороной такой факт, как привычка жить одному. Жить одному – это особое душевное состояние, из которого очень сложно выйти. Если человек много лет жил один, то лучше ему и не начинать жить с кем-то. Пусть лучше мужчина живет с мамой, с бабушкой, с тремя детьми, чем один. Пусть лучше дама сменит трех мужей, чем длительное время будет находиться в своей квартире единолично. Люди, привыкшие к комфорту одиночества, очень сложно воспринимают перемены.

Словом, я вижу в ранних браках определенные плюсы. А вы их видите?