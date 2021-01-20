Психотерапія Переживанням – чудо чи закономірність?

Метод Психотерапії Переживанням став одним з найбільш ефективних в гештальт-терапії за останні роки. Автор і творець Ігор Погодін в подробицях пояснює, як він працює, і в чому основні причини успіху.

Психотерапія Переживанням – мій авторський метод, заснований на диалогово-феноменологічної моделі гештальт-терапії. Я відкрив універсальний алгоритм, який однаково корисний людям з будь-якими цілями – від молодих дівчат, що шукають справжню взаємну любов, до бізнесменів, охочих поліпшити свої фінансові показники.

Студенти Академії практичної психології , які активно вивчають Психотерапію Переживанням, часто називають цей метод чудотворним. Чому? У всіх різні причини:

Хтось налагоджує відносини зі старим другом, при чому один першим робить крок до примирення.

Хтось отримує підвищення в посаді на роботі, не роблячи для цього ніяких конкретних дій.

Хтось отримує в рази більше уваги від чоловіка, який кілька останніх років практично не звертав уваги на дружину.

Те, що люди не роблять нічого конкретного для таких результатів, дійсно здається дивним. Але нічого магічного в цьому немає. Це закономірна реакція світу на зміни, які відбуваються з особистістю. Людина починає по-іншому усвідомлювати себе. Психотерапія Переживанням – це:

Інструмент, що допомагає самостійно змінювати своє життя, впроваджуючи зрозумілі і прості способи.

Спосіб перетворити життя в кайф і почати отримувати задоволення прямо тут і зараз, а не в примарному майбутньому.

Універсальний метод вирішення будь-яких життєвих труднощів і проблем, використовуючи тільки свій внутрішній ресурс.

Людина починає по-іншому ставиться до життя. Життя починає по-іншому ставиться до людини. Це закономірність.

У чому полягає основне завдання гештальт-терапевта

В кожній людині є особистість. Психотерапевт – експерт, розбирається в особистості. Він направляє вас і задає правильний вектор. Підказує, де ви збилися зі шляху і що потрібно зробити, щоб повернутися. Це відбувається в діалозі. Завдання клієнта – розповідати. Говорити про дитинство, юнацькі роки. Розповідати, що справило враження і запам'яталося.

Гештальт-терапевт дає зворотний зв'язок. Застосування Психотерапії Переживанням терапевтом дозволяє клієнту почати по-справжньому жити своє життя. Диалогово-феноменологічна модель значно підвищує рівень усвідомленості. Людина починає:

Відчувати кожну секунду

Жити тут і зараз.

Проявляти свої почуття і емоції.

З'являється відчуття свободи. Багато описують це так:

"Дихати стає легше".

"Ніби відкриваються очі".

"Відчуття, що я прокинулася після довгих років сну".

Саме заради таких відгуків і створювалася Психотерапія Переживанням. Взявши за основу диалогово-феноменологічну модель, я роками модернізував і поліпшував її, поки не довів до потрібного вигляду. І сьогоднішні результати вражають навіть мене самого.

Я радий, що ринок отримує експертів, що освоїли цю модель. Випускники Академії практичної психології відразу після навчання знаходять своїх клієнтів і працюють за гідну плату. Тому що вміють робити життя людей кращим.

Я в подробицях розкриваю основні методи роботи гештальт-терапії на своєму YouTube-каналі. Ви можете безкоштовно впроваджувати їх в своє життя вже зараз. Спробуйте.