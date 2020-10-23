Психологиня розповіла, від яких жінок ніколи не йдуть чоловіки

Багато жінок відчайдушно бояться самотності, тому всіма силами намагаються догодити чоловікові, виконати всі його забаганки. Сподіваються і вірять, що він ніколи від них не піде, але він все одно чомусь закінчує відносини.

У зв'язку з цим психологиня Олена Шершньова поділилася, як не допустити, щоб чоловік навіть подумав про розставання. Про те, від яких жінок не йдуть партнери, фахівчиня розповіла ексклюзивно для OBOZREVATEL.

Не вважають, що від них можна піти

За словами психологині, самодостатні та впевнені в собі жінки не вважають, що від них можна піти. А тим більше "кинути", "залишити". Адже вони не річ, не дитина, не домашня тварина. Вони розуміють, що життєві шляхи людей можуть розходитися. І це абсолютно нормально.

Коли так відбувається, такі жінки не знецінюють ні себе, ні колишнього партнера, ні всю протилежну стать. Вони вчаться ще більшої адаптивності та любові до себе.

onelove.su

У них немає програми "чоловіки йдуть"

Такі жінки просто живуть і радіють життю. Спілкуються з іншими людьми, займаються улюбленою справою, стежать за здоров'ям, пробують нові хобі, подорожують, розвиваються. Вони не зациклюються на тому, чого ще не сталося або взагалі не станеться, тому на них така програма не спрацьовує.

"Так, вони не хотіли б розлучитися з коханою людиною. А ще не хотіли б потрапити під скорочення на роботі. Або щоб будинок постраждав від пожежі. При цьому вони не гортають на дозвіллі трудовий договір й навряд чи ходять на курси пожежної безпеки", – зазначила Шершньова.

verywellmind.com

Йдуть першими

В цьому випадку поняття "йдуть першими" – не означає діють на випередження. Сильні жінки йдуть з відносин, які віджили своє й більше не повертаються до них.

"Якщо кінь здох – вони вчасно з нього злазять. Якщо у чоловіка з'явилася коханка – вони йдуть не до ворожки, а до адвоката. Якщо відносини зжили себе – вони змінюють не білизну в спальні, а своє життя. Ну а на коня, який від початку схильний до абьюзних ігор, вони навіть не залазять. Підкреслю: "йдуть першими" – не означає діють на випередження", – підсумувала фахівчиня.

adonaj.sk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сексолог назвав жіночі прийоми, що приваблюють чоловіків.