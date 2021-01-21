Психологиня розповіла, чому важливо частіше обійматися

Українська психологиня, експертка шоу "Від пацанки до панянки" (Новий канал) Наталія Борисова заявила, що обійми допомагають зняти напругу і підвищити стійкість до стресів.

Також Борисова додала, що під час цього процесу в крові людини збільшується кількість гемоглобіну, що дозволяє легше переносити хвороби та навантаження. Тому вона порадила частіше обійматися з близькими. Такими подробицями ексклюзивно з OBOZREVATEL поділилася пресслужба "Нового каналу".

"Під час обіймів змінюється імунна система нашого організму. У крові збільшується кількість гемоглобіну, що дозволяє легше переносити хвороби та навантаження. Після обіймів знімається напруга, і підвищується стійкість до стресів. Людина, яка частіше обіймається, краще справляється з неприємними подіями, депресією", – розповіла психологиня.

Чому важливо частіше обійматися pinterest.com

Крім того, як зазначила Борисова, під час обіймів виділяються такі речовини, як ендорфін (гормон щастя) і нейромедіатор окситоцин. Вони підвищують не тільки настрій, але і почуття безпеки. А також приносять задоволення.

"Не секрет, що обійми грають найважливішу роль у стосунках між чоловіком і жінкою. Коли між ними виникають амурні почуття, вони намагаються частіше торкатися один одного, щоб подарувати й собі, і партнеру приємні відчуття. Не дарма кажуть, що у закоханих немов "виростають крила" від ейфорії – все це теж від бурхливого формування згаданих нами речовин", – підсумувала вона.

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