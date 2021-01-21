Психологиня розповіла, чому важливо частіше обійматися

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Психологія
1,8 т.
Чому важливо частіше обійматися

Українська психологиня, експертка шоу "Від пацанки до панянки" (Новий канал) Наталія Борисова заявила, що обійми допомагають зняти напругу і підвищити стійкість до стресів.

Також Борисова додала, що під час цього процесу в крові людини збільшується кількість гемоглобіну, що дозволяє легше переносити хвороби та навантаження. Тому вона порадила частіше обійматися з близькими. Такими подробицями ексклюзивно з OBOZREVATEL поділилася пресслужба "Нового каналу".

"Під час обіймів змінюється імунна система нашого організму. У крові збільшується кількість гемоглобіну, що дозволяє легше переносити хвороби та навантаження. Після обіймів знімається напруга, і підвищується стійкість до стресів. Людина, яка частіше обіймається, краще справляється з неприємними подіями, депресією", – розповіла психологиня.

Чому важливо частіше обійматися

Крім того, як зазначила Борисова, під час обіймів виділяються такі речовини, як ендорфін (гормон щастя) і нейромедіатор окситоцин. Вони підвищують не тільки настрій, але і почуття безпеки. А також приносять задоволення.

"Не секрет, що обійми грають найважливішу роль у стосунках між чоловіком і жінкою. Коли між ними виникають амурні почуття, вони намагаються частіше торкатися один одного, щоб подарувати й собі, і партнеру приємні відчуття. Не дарма кажуть, що у закоханих немов "виростають крила" від ейфорії – все це теж від бурхливого формування згаданих нами речовин", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL: