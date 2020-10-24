Психолог розповіла, як визначити характер людини за словами-паразитами

Найбільш часта причина вживання слів-паразитів – бідність словникового запасу, однак з їхньою допомогою можна визначити характер людини.

Про це на своїй сторінці в Instagram написала психолог Олена Плешакова. Вона також пояснила значення таких слів-паразитів, як до речі, коротше, просто та інших.

До речі – це слово в основному люблять ті, кому бракує уваги оточуючих, та інтроверти. Вони відчувають дискомфорт і незручність у новому середовищі або при зустрічі з новим співрозмовником і намагаються компенсувати збентеження словом-паразитом.

Коротше – прямий показник поспіху, нервозності й навіть агресії. Зазвичай людина, яка зловживає цим словом, – холерик, має неврівноважену псіхіку. Зустрічається це слово і в лексиконі в понад міру балакучих індивідів.

Так би мовити. Це слово допомагає людям з надмірно швидким і незв'язним мовленням робити паузи в словах, полегшуючи співрозмовникам розуміння сказаного. Потік свідомості таких людей іноді виявляється роз'єднаним з тим, що вони говорять, і зв'язки дозволяють їм на час з'єднати слова й думки. Люди, які часто говорять "так би мовити", – експресивні, рухливі, запальні, багато жестикулюють і володіють багатою мімікою.

Це саме (рос. это самое ). Зазвичай цей вислів-паразит кажуть ледачі і не цілком відповідальні люди. Вони ненадійні та надмірно імпульсивні. На них не варто покладатися. Вони винахідливо звалюють власну провину на всіх, хто попався під руку. Зазвичай ці люди вважають себе несправедливо обділеними і всі на світі їм "винні", вважає психолог.

Взагалі-то. Зустрічається в людей, які не впевнені у своїх силах. На відміну від любителів виразу "до речі", ці люди здатні влаштувати скандал на порожньому місці. Справа тут також в їхній крайній внутрішньої невпевненості.

Просто. Це слово часто каже людина, яка не має своєї думки або невпевнена в ній. Зазвичай така людина повністю залежить від оточуючих, весь час побоюючись взяти на себе відповідальність і сказати зайве. Для цих людей характерно весь час виправдовуватися.

Ось. Цим словом часто закінчують фрази ті, хто хоче продовжувати розмову, але не знає, про що ще поговорити. Зазвичай такі люди розтягують це слово – "ооось..." і після нього йде пауза. У будь-якому випадку це "ооось" сигналізує про те, що розмова людині набридла. Іноді "ось" в кінці фрази замінюється виразом "ось так от".

Цей..., Ну ..., Ееее ... – людині просто-напросто важко говорити складно.

Ну. Це слово часто кажуть, коли хвилюються, навіть якщо не усвідомлюють цього. Якщо в мовленні вашого співрозмовника з'явилося "ну" – його щось турбує, про що він не хоче говорити.

Психолог також розповіла, як позбутися слів паразитів. Зокрема, вона порекомендувала навчитися знімати внутрішнє напруження, особливо перед публічним виступом або відповіддю на іспиті чи на уроці.

Якщо важко говорити складно, плутаються думки, то текст варто написати заздалегідь і кілька разів проговорити його вголос. Якщо ви відчуваєте хвилювання, коли говорите, краще використовувати короткі фрази по 4-6 слів – тоді пауза буде майже непомітною і органічною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог запропонувала короткий тест, який допоможе дізнатися, що необхідно тій чи іншій людині для щастя.