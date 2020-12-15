Покарання, виклик суспільству і захист від злих духів: психологиня розповіла, чому люди роблять тату

Фахівчиня з клінічної травми Олена Посканна назвала причини, чому люди "забивають" все тіло татуюваннями і вірять в магічну силу символів на тілі.

Протягом багатьох століть люди різних національностей і віри наносили на свої тіла малюнки і символи із сакральним значенням і таємним змістом. Сьогодні культура тату трансформувалася в мистецтво, але головне питання залишилося відкритим. Що ж рухає людьми, які зважилися зробити татуювання? Клінічна психологиня, сертифікована фахівчиня з клінічної травми Олена Посканна розповіла OBOZREVATEL, які приховані комплекси приховує бажання "набити" на собі малюнок або напис.

Психологиня пояснила, що бажання прикрасити своє тіло ще не може бути діагнозом, але коли таке захоплення виходить з-під контролю і починає приносити дискомфорт, тоді варто звертатися до фахівців.

"Наприклад, дисморфічний розлад , коли людям здається, що їх тіло має якийсь недолік. Їм може здаватися, що у них неправильної форми стегна або занадто великий негарний ніс, або неправильна форма очей, ніг, грудей і так далі. І ця їхня тривога з приводу зовнішності може виражатися в тязі до косметичних процедур, надмірній фізнагрузці, дієт і низці пластичних операцій. Вони можуть використовувати зухвалу зачіску, одяг або аксесуари, в тому числі і тату, щоб відвернути увагу людей від тієї самої вади, яка доставляє їм стільки переживань і тривог", – розповіла Посканна.

При цьому, деякі люди вірять, що особливі символи, написи латинською мовою або китайські ієрогліфи можуть їх якось захистити. Посканна зазначила, що тату-талісман дійсно може заспокоювати і надавати впевненість.

"Можна вірити в цілющу силу розп'яття або татушку на попі. Механізм один і той же. І те, й інше підсилює впевненість людини в тому, що вона під захистом, що все буде добре. Частина людей на землі ні в що не вірять. Іншим віра необхідна, тому що дає певне уявлення про структуру всесвіту і її закони, і таким чином дає зумовленість, впевненість і спокій", – сказала фахівчиня.

Цікаво, що інші також можуть робити тату заради самого процесу, щоб відчувати біль, коли голка з фарбою проколює шкіру. Психолог пояснює, що така поведінка називається самоушкоджуючою.

"Самоушкодження допомагає їм справлятися з нестерпними емоційним стражданнями, висловити душевний біль, зробивши його фізичним. Деякі люди можуть використовуватися тату для зняття емоційної болю, адже наносити собі травми може бути неприйнятно, а татуювання і пірсинг сприймається з меншим осудом", – зазначила експертка.

Також Олена Посканна попереджає, що надмірне татуювання може стати залежністю. Варто згадати французького вчителя молодших класів Сільвена Елена, який повністю покрив своє тіло тату і навіть затемнив білки очей, щоб вчити дітей толерантності, або колумбійця Еріка Йайнера Хінкапье Раміреса, який "забив" тіло тату і відрізав собі ніс і вуха, щоб бути схожим на скелет.

"Мені здається, закомплексована (в нашому розумінні) людина на таке не пішла би. Хоча, можна припустити, що якщо людині легше жити схожою на інопланетянина, то їй некомфортно в своєму тілі. За цим можуть стояти якісь глибинні проблеми, але знову- таки некоректно ставити діагноз тільки на тій підставі, що людина зробила собі тату", – відповідає фахівчиня з клінічної травми.

Також психологиня додала, що така поведінка може бути не бажанням виділитися, а навпаки, прагненням сховати себе справжнього від очей людей.

Однак, як помітила Олена, однозначної відповіді, чому ж люди роблять тату, немає.

"Хтось може використовувати малюнки на тілі для прикраси, тому що вважає це естетичним, а себе більш привабливим саме з тату. Хтось так кидає виклик суспільству. Хтось, спробувавши один раз, уже не може зупинитися. Хтось так лікує душевний біль. Варіантів безліч. Це та тема, в якій немає однозначної відповіді", – підсумувала психолог.

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