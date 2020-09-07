П'ять головних помилок чоловіків у стосунках: психолог дав поради

Помилки чоловіків у стосунках часто стають причиною того, що жінка непокоїться, злиться або просто йде.⠀

Психолог Олександр Шахов у своєму Instagram перерахував найпоширеніші такі помилки:

Порушення обіцянок. Жінка в цьому випадку не може покластися на чоловіка, боїться, що він може в будь-який момент її підвести. У результаті виникають претензії, скандали, істерики.

Нехтування. Чоловік, який не зважає на думку жінки, проявляє неповагу в суспільстві за типом "так це ж баби", чинить низько. Сюди також можна віднести бажання в ліжку задовольнити лише себе.

Уникнення відповідальності. Справжній чоловік мовчки вирішує проблему, хто б її не створив, і при цьому не шукає винних, не ниє і не скаржиться.

Ігнорування жіночих образ. Коли жінка ображається, злиться або ігнорує, часто чоловік воліє втекти, заховати голову в пісок, зробити вигляд, що все нормально або злиться у відповідь. Але все це тільки ускладнює проблему.

Відсутність підтримки. Чоловік, який не подбав про жінку, якщо вона попросила про допомогу, не викликає довіри.

Психолог також порадив чоловікам бути чесними самим з собою і запитати себе: "Які я роблю помилки і що я можу змінити прямо зараз?" Тільки так можна добитися успіху, і не тільки у стосунках, підкреслив фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо вік, у якому чоловіки й жінки найбільш привабливі.