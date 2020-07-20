Названо шість пунктів, за якими чоловік оцінює жінку

Багато в чому інтерес чоловіка до жінки визначають підсвідомі інстинкти. Ілюстративне фото / Pixabay

Для чоловіків важливі ніжність, м'якість, лагідність і доброта жінки, але щоб по-справжньому зацікавити, представниця слабкої статі має вплинути на підсвідомі інстинкти.

Багато в чому це стосується зовнішності, пише психолог Олександр Шахов у своєму Instagram. Спеціаліст перерахував наступні пункти, за якими чоловіки оцінюють жінок.

1. Фігура

У мозку чоловіка природою запрограмовано образ жінки з фігурою пісочного годинника, і це необов'язково 90-60-90.

За даними вчених, у найпривабливіших жінок співвідношення об'єму талії до об'єму стегон становить 0,7. Це говорить про високий рівень жіночих статевих гормонів, здоров'я, несприйнятливості до важких захворювань і високу здатність завагітніти.

2. Шкіра і волосся

Стан шкіри і волосся дівчини також свідчать про її здоров'я. При цьому довге волосся на рівні генів асоціюються з високою фертильністю. Дівчатам з короткими волоссям психолог рекомендує просто оголяти шию.

3. Симетричні і гармонійні риси обличчя

Симетрія обличчя – ознака хороших генів, тоді як явно асиметричні обличчя можуть свідчити про психічні і фізичні захворювання.

Оцінюючи жінку, чоловік звертає увагу на її зовнішність, голос, ходу та інші параметри Ілюстративне фото / Pixabay

4. Посмішка

Щира посмішка миттєво викликає інтерес у чоловіка. Якщо людина вас цікавить, не бійтеся посміхатися їй, радить психолог. Це не означатиме, що ви легкодоступні. Легкою посмішкою ви всього лише покажете свій інтерес.

5. Голос

Ласкавий жіночий голос у чоловіків є міцно пов'язаним з періодом дитинства і голосом матері, тобто, з любов'ю, турботою і першими еротичними відчуттями.

6. Хода, одяг, довжина ніг, об'єм грудей

На даному етапі чоловік оцінює жінку, виходячи з культурного чинника і особистих переваг.

Психолог також розповів, чому чоловіки знайомляться, але до серйозних стосунків справа не доходить? Так, перешкодою може бути страх стосунків, якщо чоловік вже пережив біль, небажання дорослішати, інфантилізм, повчання, отримане в дитинстві від мами: "Всі мужики козли, нікому не довіряй", та інше.

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