Прямі або похилі? У мережі показали неймовірну оптичну ілюзію зі смугами
У мережі показали дивовижну оптичну ілюзію, здатну привести сприйняття людини в глухий кут.
На картинці-головоломці, яку опублікував Telegram-канал "Калейдоскоп", зображено вертикальні та горизонтальні смуги.
З першого погляду може здатися, що горизонтальні лінії перебувають під нахилом, проте якщо придивитися, можна помітити, що насправді вони прямі та паралельні одна до одної.
Автором даної ілюзії, відомої під назвою Café Wall, є професійний фокусник і художник-ілюзіоніст Вікторія Скай з Розвелла, штат Джорджія, США.
Оптичний обман створюється за рахунок спільної дії нейронів сітківки та нейронів зорової кори.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оптична ілюзія з сіткою збила мережу з пантелику: рівна чи ні?