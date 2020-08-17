Прямі або похилі? У мережі показали неймовірну оптичну ілюзію зі смугами

Анна Паскевич Психологія 04:45, 17.08.2020

У мережі показали дивовижну оптичну ілюзію, здатну привести сприйняття людини в глухий кут.

На картинці-головоломці, яку опублікував Telegram-канал "Калейдоскоп", зображено вертикальні та горизонтальні смуги.

З першого погляду може здатися, що горизонтальні лінії перебувають під нахилом, проте якщо придивитися, можна помітити, що насправді вони прямі та паралельні одна до одної.

Оптична ілюзія Café Wall, автор якої – ілюзіоніст Вікторія Скай
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Ілюзія Café Wall
Скріншот

Автором даної ілюзії, відомої під назвою Café Wall, є професійний фокусник і художник-ілюзіоніст Вікторія Скай з Розвелла, штат Джорджія, США.

Оптичний обман створюється за рахунок спільної дії нейронів сітківки та нейронів зорової кори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оптична ілюзія з сіткою збила мережу з пантелику: рівна чи ні?

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