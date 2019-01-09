Потріть вухо: розкрито секрет виживання в перші робочі дні

У робочий ритм після свят допоможуть увійти помірне харчування і дихальні вправи.

Таким секретом поділився практикуючий психолог МГУ, фахівець у галузі клінічної психології та психодіагностики Ігор Козлов у коментарі "Лайфу", уточнивши, що працівникам розумової праці потрібно сильніше себе "розігнати" для поліпшення роботи мозку.

"Ідеально допомагають глибокі дихальні рухи, коли глибоко дихаємо. Звичайні глибокі вдихи, наприклад, 10 вдихів, 10 видихів, для того, щоб максимально розправляти легені і насичувати кров киснем, тоді ви починаєте свій тонус підвищувати", — пояснив експерт.

Козлов додав, що сонливість можна прогнати, потерши верхню частину вуха. Хоча психолог рекомендує робити це не самостійно, а просити колег. Він пояснив, що така терапія розганяє кров у верхніх частинах вух, де знаходяться нервові закінчення.

Масаж вух sila-massazha.ru

Для людей, які застосовують фізичну працю на роботі, легше буде привести себе в тонус після затяжних свят. Калорії спалюються набагато швидше, ніж у тих, хто веде сидячий спосіб життя. Тому для такої категорії людей фахівці радять щільніше обідати, але не переїдати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психологи дали кілька порад, як підготувати свій організм після свят до робочих буднів.