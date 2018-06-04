Початок кінця: психологи назвали найнебезпечніші "сигнали" в стосунках

Американські психологи назвали шість ознак того, що відносинам загрожує небезпека.

Відомий психотерапевт, фахівець по роботі з сімейними парами Френ Уолфіш спільно з психологом Кейт Балестрієрі назвали ключові риси "любові, що охолола", а також вказали на фактори, які свідчать про те, що прийшов час почати працювати над відносинами, інакше вони зазнають фіаско. Про це пише Business Insider.

На думку експертів, відносини проходять через безліч фаз і криз, і цей процес є абсолютно природним. Однак існують моменти, на які слід звернути особливу увагу, і "охолодження" відносин між партнерами - один з них, адже нерідко період "звикання" закінчується розлученням.

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Зоровий контакт

На думку Балестрієрі, відсутність зорового контакту між закоханими - перший "сигнал", який ви можете помітити, якщо у ваших стосунках настав несприятливий період. Коли ваш партнер став уникати погляду "очі в очі" і практично не дивиться на вас - ви можете бути впевнені, що щось у ваших стосунках вже щось відбувається не так.

Відсутність спільних планів

Психолог стверджує, що пари зовсім не зобов'язані проводити весь свій вільний час разом, однак якщо останнім часом ваш партнер став проводити більше часу з колегами або несподівано висловив бажання провести вікенд без вас, слід насторожитися. Ще однією небезпечною ознакою є виправдання - чим більше партнер виправдовується щодо відсутності вільного часу для своєї родини, тим вище шанси, що у стосунках є проблеми.

Відсутність взаємодії

За словами Френ Уолфіш, якщо ви помітили, що робите щось разом з партнером, але не взаємодієте один з одним, то, найімовірніше, у ваших стосунках з'явилися проблеми. Так, партнери, які проводять разом багато часу, але в дійсності практично не взаємодіють один з одним, повільно, але впевнено віддаляються. Така поведінка в результаті призведе до незадоволеності у відносинах, переконані експерти.

Смартфон став вашим найкращим другом

Фахівці порекомендували звернути увагу на те, як часто ви берете телефон, коли ваш партнер знаходиться поруч з вами. Надмірно активне використання смартфона в присутності свого партнера - вірна ознака того, що ви віддаляєтеся.

"Якщо в той момент, коли ваш партнер заходить в кімнату, ви автоматично берете свій телефон, тому що не хочете з ним розмовляти, або відчуваєте занепокоєння, то це один з головних ознак того, що відносини" дали тріщину ", - зазначила Балестрієрі.

Сварок стало більше

Коли між партнерами охолоджються почуття, вони починають чіплятися один до одного, а це призводить до сварок і ще більшого віддалення.

"Завжди запитуйте партнера, чому він злиться і намагайтеся вислухати його, щоб вирішити проблему. Краще поговорити відкрито, ніж замикатися в собі і виявляти пасивну агресію", - підкреслила Уолфіш.

Сексу стало менше

Головна ознака великих проблем в особистих відносинах- небажання займатися сексом зі своїм партнером. На думку психологів, це пов'язано з внутрішніми образами і злістю, що накопичилася і не дозволяє людині відкритися і розслабитися.

"Багато людей не хочуть ділитися своїм тілом, коли вони зляться. Але для того, щоб відновити цю тонку інтимний зв'язок зовсім не обов'язково відразу стрибати в ліжко. Навпаки, вам варто обмежитися розмовою - з партнером і самим собою, щоб з'ясувати, що стало причиною небажання сексу", - підсумували фахівці.

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