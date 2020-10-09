У житті багатьох пар настає момент, коли партнери задають собі питання: піти або залишитися? Але не всі знаходять адекватну відповідь. І буває, що цілком щасливий союз розпадається через двозначне смс-листування. А буває, що після систематичного рукоприкладства приймається рішення "зберегти сім'ю". Як же знайти правильне рішення?

Однозначно розлучатися потрібно, коли перебування з партнером загрожує Вашому житті або здоров'ю. В інших випадках краще взяти паузу і зробити ці шість простих кроків.

ПРИВЕСТИ ДО ПОРЯДКУ ЕМОЦІЇ. Якщо Ви не знаходите собі місця, то не зможете прийняти здорове рішення. Відпочиньте, виведіть негативні емоції, приведіть себе в відносний спокій.

ОЗВУЧИТИ СОБІ ПРИЧИНУ. Чому Ви більше не хочете бути разом з колись дорогим серцю людиною? Формулювання "щось не те", "якось не так" вказують на те, що Вам спершу слід розібратися зі своїми справжніми потребами, а вже потім робити якісь дії.

ПРОСТЕЖИТИ ТЕНДЕНЦІЮ. Чи траплялося Вам раніше стикатися з подібною проблемою? Якщо вона була причиною розриву колишніх, а можливо і всіх попередніх відносин, тоді розлучення - не панацея. Почніть працювати над собою. Виходу може бути два: 1. Ваш партнер підсвідомо підлаштується під Ваші внутрішні зміни і колишні проблеми залишаться в минулому. 2. Ваш шлюб все ж зійде нанівець, але без зайвих драм.

ПОДИВИТИСЯ НА ПРИЧИНУ НЕУПЕРЕДЖЕНО. Що для нас прийнятно, а що - ні, визначають наші установки. Змінивши деякі з них можна прийняти практично будь-які особливості партнера. Звичайно, якщо весь Ваш шлюб – це суцільний розрив шаблонів або якщо особливості партнера явно асоціальні, то гра і не варта свічок. Якщо ж здебільшого у вас все добре, але є одне "але", знайте: з ним можна працювати.

ОЦІНИТИ НАСЛІДКИ РОЗЛУЧЕННЯ. У списку найбільш стресових подій розлучення займає друге місце. Ви повинні розуміти, що після розлучення Ваша життя не буде колишньою. Ведення господарства, фінансові питання, соціальні зв'язки – це тільки деякі моменти, які після розлучення істотно зміняться.

ВІДПОВІСТИ СОБІ: ЧИ ЛЮБЛЮ Я ЦЮ ЛЮДИНУ? Іноді цього питання буває достатньо, щоб розставити крапки над "i".

Щиро бажаю Вам прийняти правильне рішення і жити щасливо.